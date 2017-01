Madagascar: Fédération malgache de basket-ball - Jean Michel Ramaroson candidat à sa propre succession

Tout le monde attendait cette grand-messe d'Iavoloha avec un certain intérêt. Mais finalement, cette… Plus »

4e mandat. L'actuel président Jean Michel Ramaroson est candidat à sa propre succession. Mika selon ses amis intimes n'est plus à présenter dans le monde du basket-ball malgache. Entré à la fédération en tant que Manager Général en 2004, à l'issue de l'élection d'Abel Ntsay à la présidence de la zone 7 en juin 2007, Mika Ramaroson a été élu à la présidence de la FMBB. Il brigue ainsi un 4e mandat à la tête de la fédération. Lui qui est l'artisan des Afrobasket Women (2009), Men (2011), U16 garçons (2013), U18 garçons (2014) et U 16 filles (2015) sans oublier les formations et surtout que Madagascar a bénéficié du projet de la fédération internationale. En attendant la tenue de cette élection où l'on ignore encore ses adversaires, les activités ne connaissent pas un répit. Le regroupement de l'équipe nationale U 16 garçons se poursuit à Tsiroanomandidy. Douze joueurs suivent un entraînement intensif avec l'Ecole des Sports en partenariat avec SEPA.

