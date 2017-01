Madagascar: Athlétisme - Le COSRM 52 fête ses dix ans

2007-2017. Le club omnisports du régiment militaire (COSRM 52) à Sakaraha, célèbre, cette année, son dixième anniversaire. Ce club phare et pépinière de l'athlétisme malgache a vu le jour le 12 février 2007, lors du premier championnat de Madagascar de cross

country qui s'est tenu à Ambalavao. Le club a été fondé à la suite de la sollicitation d'un haut responsable du COSRM 52 de transférer les athlètes du club ASJT, après ses deux ans d'existence.

« Le club totalise actuellement 112 médailles d'or toutes compétitions et catégories

confondues, régionales et internationales. Le club a déjà eu des représentants aux jeux africains, championnats d'Afrique et du monde, jeux des îles de l'océan Indien et jeux de la CJSOI, Jeux olympiques et d'autres » a confié le responsable technique du club, Nasimana Indépendance alias Depa Sakaraha. Pour marquer cette décennie, le club compte organiser un meeting à Sakaraha au mois d'avril, en invitant les ligues aux alentours telles que celles de la Haute Matsiatra, du Sud Ouest et d'Ihorombe.

« Nous sommes fiers de nos résultats vu l'état de nos infrastructures. Nous n'avons ni piste, ni virage, ni matériels. Dans la commune rurale de Sakaraha, un tour de notre piste mesure 324m, et on y trouve des cailloux, des broussailles épineuses une piste sablonneuses, et les zébus et chèvres s'y donnent rendez-vous tous les jours... Mais nous ne baisserons jamais les bras. Au contraire, les athlètes sont très motivés car ils ont pu visiter Antananarivo et même des pays étrangers grâce à l'athlétisme» a ajouté Depa. « Nous avons porté haut les couleurs de notre commune, notre district et notre région, mais aucune reconnaissance jusqu'à présent, aucun appui financier ni logistique, même pour les athlètes qui ont représenté la Grande île en compétitions internationales» a souligné ce technicien du club.