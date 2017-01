Afrique: Voici la liste de 23 Léopards retenus pour la CAN Gabon 2017

*"Parmi les bons, il y a toujours les meilleurs", dit-on, l'entraîneur des Léopards de la République Démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge Ikwange, a pris tout son temps, partant d'une présélection de 31 joueurs, pour dévoiler hier, vendredi 6 janvier à ses poulains et à l'opinion, la liste de 23 vaillants Léopards envoyée depuis le 4 janvier à la Caf, pour la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Can Gabon 2017. Sur cette liste, on retrouve quelques rescapés de la dernière Can Guinée-équatoriale 2015, dont le capitaine Youssouf Mulumbu et son adjoint Gabriel Zakuani, Neskeens Kebano, Hervé Kage, Jeremy Bokila, Issama Mpeko, Dieumerci Mbokani etc.

Ainsi, six joueurs ont été écartés du groupe. Il s'agit du défenseur du Tout-Puissant Mazembe, Christian Luyindama et son coéquipier Meschack Elia, le milieu du terrain du Dcmp, Ricky Tulenge, Junior Kabananga (Astana/Kazakhstan), Simba Vital (Bourg-en-Bresse/France) et Wilson Kamavuaka (Panetolikos FC). Ils n'ont pas démérité, mais simplement, Ibenge ne pouvait prendre que 23 joueurs. D'après le programme, les joueurs locaux rentrent au pays ce samedi 7 janvier 2017, tandis que les professionnels sont obligés, eux aussi, de rejoindre leurs clubs respectifs.

Cependant, l'on a appris une sorte de polémique autour de cette liste sur la qualification de Jeremy Bokila au détriment de Meschak Elia. La plupart des gens pensent que Florent Ibenge aurait pu prendre Meschak pour remplacer Bolasié blessé, en lieu et place de Bokila, qui a montré ses limites depuis quelques temps. Ce n'est, pourtant, pas le cas pour certains, qui soutiennent que le coach a bien fait de prendre Bokila, polyvalent, qui peut des fois, jouer comme attaquant de pointe, ou dans les ailiers. Un autre joueur dont la qualification a été contestée, c'est Hervé Kage. Logiquement, depuis la Can Guinée-équatoriale 2015, Hervé Kage a été moins utilisé tout au long de la campagne qualificative. On peut facilement compter le nombre de fois qu'il a été convoqué à l'équipe nationale, mais, le voilà, au finish, sur la liste de 23 retenus. D'aucuns pensent qu'à sa place, Ibenge aurait pu prendre même Junior Kabananga.

Ci-après, la liste complète :

Les Gardiens:

1. Matampi Ley,

2. Kudimbana,

3. Kiassumbua.

Les Défenseurs:

4. Issama Mpeko,

5. Jordan Ikoko,

6. Nsakala Fabrice,

7. Lomalisa Joyce,

8. Marcel Tisserand,

9. Gabriel Zakuani.

Les Milieux:

10. Mbemba Chancel,

11. Maghoma Jacques,

12. Bopé Merveil,

13. Paul José Mpoku,

14. Remy Mulumba,

15. Neskens Kebano,

16. Mulumbu Youssouf,

17. Hervé Kagé,

Les attaquants:

18. Jordan Botaka,

19. Bokila Jéremie,

20. Dieumerci Mbokani,

21. Cedrick Bakambu,

22. Mubele Firmin

23. Bolingi Mpangi.