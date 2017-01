Congo-Kinshasa: Sous-traitance dans le secteur privé - La proposition de loi adoptée à l'Assemblée Nationale

*Les élus du peuple se sont réunis en séance plénière ce vendredi 6 janvier 2017 au Palais du peuple de Lingwala. A l'ordre du jour figurait l'examen et l'adoption, article par article, de la proposition de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Ayant cerné sa teneur après un examen approfondi, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité.

Telle qu'acceptée, elle vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et à la réserver, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises à capitaux congolais en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Trois autres points ont été traités au cours de cette même rencontre, à savoir: la réception du rapport relatif à l'aplanissement des divergences apparues lors de l'examen et de l'adoption du projet de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité ; le projet de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité et, enfin, le huis-clos.

Comportant 33 articles, la proposition de loi sur la sous-traitance a été approuvée après son étude minutieuse. C'était après le vote de plus de 253 députés présents à la plénière du jour. Pas d'abstention, ni de voix contre. Elle sera envoyée au Chef de l'Etat, pour promulgation. Cette loi tire son fondement de l'article 35 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo. Elle vise la protection de la main d'œuvre travaillant dans les entreprises de la sous-traitance, la création de l'emploi pour les nationaux et l'élargissement de l'assiette fiscale au profit du Trésor public.

Ce dernier ne gagne pas et cela ne favorise pas la promotion de l'emploi des congolais et gène l'émergence de son expertise. Elle limite le champ d'action de l'exploitation des secteurs hyper-sensibles de l'économie nationale congolaise. Ceci s'explique par le fait que la RD. Congo a connu une expansion fondée sur la relance de son économie, principalement, dans les secteurs des mines, des hydrocarbures, du bâtiment et des télécommunications. Cette reprise ne s'accompagne pas d'un développement intégral attendu par le peuple congolais.

Ainsi, un grand nombre d'investisseurs étrangers se sont intéressés à ces secteurs clés de l'économie nationale, soit directement par des entreprises filiales des multinationales, soit indirectement, par des entreprises congolaises à capitaux étrangers. Elles exécutent, à la fois, les activités principales et les activités qui leur sont annexes ou connexes seules ou par des entreprises étrangères recrutées par elles. Cette situation offre des marges des manœuvres à l'émergence des entreprises congolaises à capitaux congolais constituées essentiellement des petites et moyennes entreprises.