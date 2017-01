*Ancien coordonateur des actions de l'UDPS à l'extérieur et ex-gouverneur de la province du Kasaï Oriental, l'homme a confié ses opinions sur les pourparlers de la CENCO à La Prospérité. Il se réjouit notamment, de la ratification d'un Accord à l'aune de ces négociations directes. Ce compromis, il le dédie, par ailleurs, à Etienne Tshisekedi pour son inlassable combat politique qui, pour lui, a sérieusement contribué à ce que ce dialogue inclusif ait lieu. C'est fort de cette conviction qu'il considère, par ailleurs, le lider maximo comme étant le vrai maçon de ce deuxième round des discussions politiques. Dans ses certitudes, il juge très mémorables, les efforts fournis par les Evêques catholiques dans la médiation. Et, au sujet de la fronde du Front qui n'a jusqu'ici pas signé ce compromis politique, ce vieux politique appelle cette plateforme chère au sénateur Bemba Gombo d'y apposer sa signature au plus tôt. Il y va de l'intérêt de la République Démocratique du Congo.

Omer Nkamba regrette que le Front pour le Respect de la Constitution ainsi que les opposants ayant participé aux échanges de la Cité de l'Union Africaine aient rechigné d'adhérer à l'Accord politique du Centre Interdiocésain, le 31 décembre 2016. Il les exhorte, avec fermeté, à revenir aux bons sentiments, tout en mettant tous un peu d'eau dans leur vin surtout pour ce qui concerne le Front. Car, dit-il, Etienne Tshisekedi a toujours soutenu Jean-Pierre Bemba qu'il a même visité à la Cour Pénale Internationale, à la Haye, au Pays-Bas.

Honneur à Tshisekedi

Si dialogue inclusif il y a, c'est, entre autres, grâce au sphinx de Limete. C'est là, une des poignantes convictions d'Omer Nkamba. A ses yeux, l'évidence de cette affirmation serait claire comme l'eau de roche. Ainsi, remercie-t-il le Très-Haut et rend-il un vibrant hommage à Etienne Tshisekedi pour le cadeau offert, au prix d'incroyables efforts, aux fils et filles du Congo-Kinshasa.

Application de l'Accord

Parlant de la mise en œuvre du compromis politique du 31 décembre 2016, il pense que le peuple congolais en est le véritable gardien. C'est de la sorte qu'il souhaite voir les congolais et congolaises rester vigilants pour que l'application des résolutions se réalise au plus vite et de la meilleure des façons. La vigilance doit, à l'en croire, rester d'actualité jusqu'à la passation civilisée du pouvoir entre le Président Kabila et celui qui devra lui succéder au sommet de l'Etat.

Satisfaction

Il se dit, en outre, satisfait par la qualité de l'Accord conclu sous l'égide de la CENCO. Pour lui, en effet, ce texte est vraiment inclusif car 95 pourcents des matières rencontrent les préoccupations de l'Opposition notamment, pour ce qui est de la décrispation du climat politique. Dans cette dernière, le Rassemblement et ses alliés avaient demandé la libération des prisonniers politiques ou d'opinion, le retour des exilés politiques et la cessation des poursuites judiciaires contre le Chairman du TP Mazembe, M. Moïse Katumbi. Une commission ad hoc des magistrats table sur cette problématique. Le cas Katumbi est suivi personnellement par les évêques suite à son sens de sacrifice.

Vœux

Omer Nkamba s'incline, enfin, devant les contributions des militants de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social -UDPS-, son cher parti, dans l'évolution de la situation politique en RDC. Ils ont eu le courage de mener la lutte pour le bien de toute la République au péril même de leurs vies, a-t-il déclaré. En cette nouvelle année qui débute avec des promesses radieuses que promet l'Accord politique du Centre Interdiocésain, Omer Nkamba a tenu à présenter ses vœux de bonheur tant à tous les congolais qu'à Etienne Tshisekedi.