Madagascar: Iavoloha - Rien pour la culture dans le discours présidentiel

La présentation de vœux du chef de l'Etat à Iavoloha est toujours un grand moment « people », et le tapis rouge menant vers la grande salle fait office d'un véritable « catwalk ». Pour ces dames, c'est le moment de sortir les plus belles robes, assorties avec les accessoires auxquels elles ont pensé depuis des semaines. Rester chic et belle, élégante mais originale, pour que sous les flashs des photographes on brille de mille feux, c'est tout un casse-tête.

Surtout accompagnée, main dans la main avec « Monsieur », le must qui termine le look ! Les artistes, eux aussi, ont fait leur défilé. Il y a ceux qui ont animé l'événement sur scène, et ceux qui étaient juste invités, outre ceux qui font partie des institutions du gouvernement. Jerry Marcoss et Princio étaient là, mais n'ont pas poussé la chansonnette. Ce qui, évidemment, a attisé la curiosité.

Avec Lucette Botralahy comme présentatrice, avec un « mpikabary », la cérémonie a été animée par Jean-Bà, Saramban'Anosy, le groupe de la femme de Jaojoby, Samoela et une chorale, Vox Angeli. Et si les artistes ont tout fait pour rendre l'instant festif, dans son discours, il n'y avait rien pour les artistes. Comme d'habitude, la culture est le parent pauvre de l'Etat.