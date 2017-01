Madagascar: Is'Art Galerie - Silo reprend son « Vendredi 13 »

Tout le monde attendait cette grand-messe d'Iavoloha avec un certain intérêt. Mais finalement, cette… Plus »

Les fans l'attendent d'ores et déjà avec impatience, ces premières retrouvailles avec Silo s'annoncent aussi spéciales que ne l'est cette date. D'Antaninarenina au Centre culturel Albert Camus, actuel Institut français de Madagascar, en passant par le CCESCA à Antanimena, c'est, à chaque fois, une belle épopée musicale dans la ville des Mille que Silo propose à son public. Un grand concert en perspective, celui de l'Is'Art Galerie promet d'être exceptionnel.

Ses fans de toujours depuis le fameux « Simple defiance of fancy » ou SDF à aujourd'hui, le savent très bien. Un vendredi 13 en compagnie de Silo Andrianandraina ne peut être qu'enivrant de musique, et en ce début d'année, le chanteur rempile de nouveau en conviant le public à le découvrir sur une nouvelle scène.

