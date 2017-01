Centrafrique: Déclaration du Porte-Parole sur les attaques

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 06 January 2017 / PRN Africa / -- "Les deux attaques contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) cette semaine au nord-ouest et à l'est du pays, qui ont couté la vie à trois casques bleus et fait des blessés, rappellent la fragilité de la paix en République centrafricaine (RCA) dans une période décisive pour la reconstruction du pays.

L'Union européenne exprime ses sincères condoléances aux gouvernements du Maroc et du Bangladesh, aux familles des victimes et à la MINUSCA et adresse ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Les auteurs de ces attaques doivent être identifiés et jugés dans les plus brefs délais. L'UE réitère son plein soutien aux efforts de la MINUSCA, en appui aux autorités centrafricaines, pour protéger les populations civiles et pour consolider la paix en RCA.

Quelques semaines après la Conférence de Bruxelles pour la RCA il est plus urgent que jamais pour le Gouvernement centrafricain, avec le soutien de tous ses partenaires internationaux, de mettre en œuvre le plan national de relèvement et de consolidation de la paix, avec en particulier le renforcement des capacités des forces de sécurité nationales, de désarmement, démobilisation et réintégration des groupes armés, et de lutte contre l'impunité."

