Madagascar: Logement - Les loyers largement au-dessus du pouvoir d'achat

Le début du mois de janvier est habituellement connu comme le moment des déménagements dans la capitale. Une situation qui aurait comme cause la saison des pluies selon certaines personnes. « Beaucoup d'habitants des quartiers de la capitale vont connaître la galère de la montée des eaux » a annoncé Saholy, une mère de famille et « démarcheur» de logements à Nanisana. Les difficultés d'une telle opération sont toutefois nombreuses. Il y a d'abord, le côté financier de la plupart des Malgaches. Comme l'a affirmé Valérie R, habitante de Manakambahiny, « il faut débourser entre 350 000Ar et 400 000 Ar si vous voulez une maison 3 pièces qui se rapproche de la ville ». Avant d'ajouter que « par décent je dis un logement avec le minimum de sanitaire. On n'exige pas grand-chose, il faut juste un appartement viable». La notion de décence constitue également un des problèmes des Tananariviens. « Les gens ne prennent pas en considération le côté humain ou pratique lorsqu'ils construisent leurs maisons. Ce qui les incite ce seront les futurs loyers qu'ils vont percevoir des locataires » s'est indignée Valérie R.

