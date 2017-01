Cameroun: Cicam - Pourquoi Yao Aïssatou a été débarquée

L'ancienne Pca a été remerciée à l'issue du Conseil d'administration de l'entreprise organisé à Douala, avec ses deux collaborateurs : le Dg et le Dga. Elle est remplacée par Rassaf Damavou. L'entreprise sera dirigée par Edouard Ebah Abada.

Début d'année agité à la Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam). A la suite du Conseil d'administration de l'entreprise tenu ce mercredi, 04 janvier à Douala, l'ancienne ministre de la Condition féminine, Yao Aïssatou, par ailleurs Présidente du Conseil d'administration au début de la réunion, a été remerciée.

Outre la Pca, le Conseil d'administration présidé par Ernest Gbwaboubou, le ministre des Mines, de l'industrie et du développement technologique (Minmidt) a également décidé de se débarrasser du français François Raguideau, Directeur général, et de Mamadou Mayangoua, le Directeur général adjoint. Un limogeage qui survient un peu plus de deux ans après leur nomination à la tête de l'entreprise, et deux ans presque jours pour jours après leur installation. C'était le 03 janvier 2015 à Douala.

Les nouveaux dirigeants

Désormais, c'est à Edouard Ebah Abada de diriger la Cicam. Ce haut-Commis de l'Etat n'est pas étranger à la maison. Avant sa nomination à la tête de la Cicam, il a tour à tour été Secrétaire général du ministère des Postes et télécommunications, Secrétaire général du ministère de l'Industrie, des mines et du développement technologique (Minmidt), et membre du Conseil d'administration de la Cicam. Le natif de la région du Sud est chargé de redonner des couleurs au tissu Cicam, alors que le pagne camerounais fait face à une concurrence féroce des produits issus de la contrebande, et des marques importées, notamment le Wax.

Pour accomplir sa mission, Edouard Ebah Abada sera accompagné par Emmanuel Pohowé. L'ex-1er adjoint au Maire de la Commune de Douala IIe, et fervent catholique, est un bon connaisseur du pagne de la Cicam. En tout cas, c'est lui qui a conçu le design du pagne choisi pour la visite du Pape Benoît XVI au Cameroun en mars 2009. « Sous la conduite éclairée de nos Pasteurs Evêques de la Conférence Episcopale, j'ai servi d'outil de mise en forme de leurs idées », avait-il humblement réagi dans une interview accordée à l'Effort Camerounais.info, le site Internet de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun.

« Le pagne est en support " super " identique à ce que l'on appelle support de wax ; c'est le haut de gamme de la maison CICAM », avait-il conclu. Cette connaissance du design lui sera peut-être utile dans ses nouvelles fonctions de Dga. Pour remplacer Yao Aïssatou au poste de Pca, le Conseil d'administration a choisi Rassaf Damavou.

Cet originaire de Garoua, président de la section locale du Rdpc, et membre titulaire du Comité central du même parti a tour à tour été chargé de mission à la Présidence de la République, et ancien membre du Conseil d'administration de la Caisse nationale de stabilisation des prix (Csph).