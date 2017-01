Madagascar: Lavoloha - Un discours sans vision pour Rajaonarimampianina

Tout le monde attendait cette grand-messe d'Iavoloha avec un certain intérêt. Mais finalement, cette… Plus »

À force de n'avoir que des objectifs populistes et électoralistes, les autorités n'ont aucune vision de l'avenir et ne promeuvent que les projets ayant des « impacts directs sur le quotidien de la population ». Mais même quand des projets sont avancés comme ne pouvant pas avoir de résultats immédiats, à l'instar des centrales hydroélectriques, ils ne sont pensés que pour répondre aux besoins actuels.

Quel statut pour les fonctionnaires dont la retraite doit absolument être réformée pour résoudre les problèmes de déficit des caisses Quelle stratégie mettre en place pour mettre un coup d'arrêt aux vindictes populaires, mais aussi pour les prévenir sur le long terme Quelle politique mettre en œuvre pour que chaque Malgache puisse se sentir en sécurité partout où il vit Autant de questions d'actualité auxquelles le chef de l'État n'a pas apporté de réponses. À la problématique liée aux procédures de succession, il s'est limité à une solution populiste en étendant la durée de la gratuité du droit de mutation en cas de succession, n'ayant sans doute réfléchi à aucune stratégie à plus long terme pour faciliter et accélérer le traitement des dossiers de succession ?

Pour 2017, le président de la République ne propose que des travaux de réhabilitation de route, dont celle qui relie Ambilobe à Vohémar, des actions pour mettre fin au délestage ou des infrastructures pour soulager les difficultés d'approvisionnement actuel des collectivités. Les besoins futurs du pays et de ses habitants, inconnus et méconnus, ne sont nullement entrés en ligne de compte et n'ont fait l'objet d'aucune anticipation. Mais même des sujets brûlants d'actualité, nécessitant la définition d'une véritable politique publique, n'ont pas été évoqués.

Dans un pays où tout va de travers, la moindre petite réalisation pour normaliser ou pour donner un semblant de normalité au quotidien de la population est présentée comme un véritable exploit, digne d'être raconté en pleine cérémonie de présentation de vœux des corps constitués de manière à cueillir vivats et félicitations flagorneurs et complaisants. De fait, les solutions proposées ne constituent-elles que des réponses ponctuelles à des problèmes actuels ainsi qu'un petit pansement pour couvrir des plaies particulièrement profondes, sans prévenir une éventuelle métastase qui pourrait s'étendre vers tous les autres organes.

