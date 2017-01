Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - « Des Mpamosavy malemy » dans son entourage

Tout le monde attendait cette grand-messe d'Iavoloha avec un certain intérêt. Mais finalement, cette… Plus »

Le Président de la République de dénoncer les faux amis. Fait-il allusion à ceux qui feignent de le soutenir ? Son entourage n'a pas non plus échappé à la règle. « Des Mpamosavy malemy » dans son entourage, a-t-il souligné. Autrement dit, l'existence de fourbes dans son propre camp. Faisant suite à ces propos, va-t-il procéder à des limogeages ? Etant donné que le loup est dans la bergerie. A lui de déplorer également qu'au lieu de penser aux intérêts supérieurs de la Nation, certains ne pensent qu'à fustiger le régime.

Le discours du Président Hery Rajaonarimampianina, lors de la présentation de vœux à Iavoloha, a duré 30 mn (de 12h03 à 12h41). Une allocution en malgche et en français. D'entrée de jeu, le chef de l'Etat a fait la remarque de certaines critiques portées à l'encontre du régime, notamment sur la tenue des différents Sommets à Madagascar. « La Francophonie n'aura pas lieu. Elle sera déplacée sous d'autres lieux. Ce qui ne fut pas le cas, tous les Sommets ont bel et bien eu lieu». Il prône ainsi le changement de mentalité.

