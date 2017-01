Le maire de Dakar, Khalifa Sall, par ailleurs secrétaire national à la vie politique du Parti socialiste (Ps) ne compte pas une seule fois laisser à son sort la bande à Bamba Fall et compagnie, de proches militants qui ont été déférés devant le procureur dans le cadre de l'affaire concernant les incidents survenus au bureau politique du Parti socialiste, le 5 mars dernier.

En effet, après trois jours de forte mobilisation au Palais de justice de Dakar, Khalifa Sall, toujours tout de blanc vêtu avec un bonnet de la même couleur sur la tête, a sommé ses partisans à maintenir la cadence de la mobilisation jusqu'au bout de cette procédure dont beaucoup d'observateurs de la scène politique sénégalaise disent qu'il reste la principale cible.

S'adressant hier, vendredi, à ses militants pour les informer de la nouvelle d'un troisième retour de parquet du fait que les avocats ne sont parvenus à un accord avec le doyen des juges sur les procédures, Khalifa Sall a invité tout le monde à rentrer dans le calme, non sans demander le maintien de la mobilisation. «Nous n'avons pas le droit d'être en colère non plus ou rester chez nous. Nous devons maintenir la mobilisation jusqu'au bout. Il y a des blocages dans la procédure parce que le juge voulait les placer sous mandat de dépôt et les envoyer à Rebeuss. Mais, nos avocats ont refusé. C' est ce qui est à l'origine du blocage.

La seule solution qui s'impose, c'est un retour de parquet, ils vont donc retourner au commissariat central pour y passer le week-end. Cela va prendre du temps mais on doit maintenir la mobilisation. Plus notre mobilisation est forte, plus on les incitera à garder confiance», a lancé l'édile de la capitale à ses militants en langue wolof.