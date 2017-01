Cela fait un peu plus d'un an qu'ils vivent dans la peur. Ces habitants de Toory Lane, à Bon-Accueil, se sont… Plus »

En réponse à cette sortie contre lui, Sanjeev Teeluckdharry a affirmé, via Facebook, que «je ne peux trahir la confiance que sir Anerood Jugnauth ainsi que 23 810 votants ont placée en moi, pour satisfaire les caprices de mon client. Il ne faut pas faire d'amalgame entre mon travail d'avocat et celui de parlementaire.»

Il a ainsi réclamé la démission du député du MSM, Sanjeev Teeluckdharry, qui était aussi l'un de ses hommes de loi devant le Conseil privé, arguant que l'alliance dirigée par sir Anerood Jugnauth avait promis de retirer la carte biométrique et que ce ne serait plus le cas actuellement.

Son client, le Dr Maharajah Madhewoo, avait, le jeudi 5 janvier, réclamé sa démission comme parlementaire. Et ce samedi 7 janvier, l'avocat-parlementaire Sanjeev Teeluckdharry a réagi sur sa page Facebook, en affirmant que son client ne doit pas faire d'amalgame entre son travail d'avocat et celui de député du gouvernement. Balayant ainsi d'un revers de la main toute allusion à une démission du Parlement.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.