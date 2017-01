Ile Maurice: Rodrigues - Confidences d'électeurs en vue des élections du 12 février

Cela fait un peu plus d'un an qu'ils vivent dans la peur. Ces habitants de Toory Lane, à Bon-Accueil, se sont… Plus »

C'est le leader du FPR qui l'a annoncé vendredi 6 janvier, à Port-Mathurin : «La condition de Nicholas Von-Mally, qui est de dissoudre le FPR avant d'entamer les négociations avec le MR, n'est pas acceptable.» Johnson Roussety a aussi annoncé qu'il se présentera dans la région 5. En attendant, le FPR consolide son équipe. À ce stade, Jaysanne Moutien, enseignante au collège de Maréchal, et Ingrid Hung, entrepreneuse, ont été présentées comme deux nouvelles adhérentes à ce parti. Et d'ici la semaine prochaine, le FPR compte rendre public son manifeste électoral. Déjà, «Bizin rédres Rodrig» est le thème sur lequel il compte faire campagne.

Un habitant de l'Ouest souligne, de son côté, qu'il faut des projets d'envergure pour permettre à Rodrigues de décoller. «On ne dit pas qu'il n'y a pas eu de développements. Les routes d'accès sont un must pour connecter les villages. Mais il y a des secteurs clés qui méritent une attention particulière. Par exemple, le port, l'aéroport pour faire décoller le tourisme, l'amélioration du service de santé, la gestion de l'eau pour améliorer l'élevage et l'agriculture... Il faut un changement pour donner la chance aux autres de faire leurs preuves. Une attention particulière doit être accordée aux éleveurs après la fièvre aphteuse qui a touché l'île», affirme-t-il.

Les premiers rassemblements politiques sont pour le dimanche 8 janvier. Et tout s'enchaînera par la suite. Mais d'abord, à Rodrigues, l'heure est aux réunions explicatives en vue de tâter le pouls des électeurs. Et leur brosser un tableau de la situation actuelle, tout en leur présentant les projets pour les années à venir. Les partis politiques sont dans les startingblocks avec les élections prévues le 12 février. Le Nomination Day est, lui, prévu pour le 21 janvier.

