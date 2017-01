Sénégal: Sédhiou / L'émigration clandestine afflige le Brassou - Youssouph Yade, ami des médias locaux, meurt noye en Libye

L'émigration clandestine vient de faire une nouvelle victime en la personne de Youssouph Yade. L'homme âgé de 60 ans, connu dans le Brassou pour son amitié pour les médias, a péri dans le chavirement de leur embarcation partie de Libye pour rallier l'Italie. L'information issue de plusieurs témoignages est confirmée son fils Mamadou. Considéré comme un homme de conviction, l'annonce du décès de ce notable, auteur de conseils de sage sur les antennes des médias locaux, afflige tous les habitants des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor.

Le doyen Youssouph Yade n'est plus. Sa voix familière aux populations des régions Sud du Sénégal, à travers ses interventions radiophoniques, s'est tue à jamais. Du moins si l'on en croit les témoignages concordants recueillis auprès de ses proches. Youssouph Yade est donné pour mort suite au chavirement de leur embarcation partie de la Libye pour rejoindre l'Italie. Les rumeurs ont distillé son décès depuis plusieurs semaines, mais ce n'est qu'hier, vendredi 6 janvier, que sa famille et ses proches ont confirmé l'information. Ousmane Gnamo Fofana, un notable de Simbandi Brassou et ami du défunt, déclare avoir reçu un témoignage d'un des compagnons de fortune de Youssouph Yade, attestant sa mort par noyade.

Mamadou, l'un des huit fils de Youssouph Yade, inscrit à l'université Cheick Anta Diop de Dakar a rappelé le circuit emprunté par son père avant de perdre finalement ses nouvelles. «Quand il partait, il m'en avait fait part, mais c'était pour tout juste une semaine au plus, disait-il. Une fois au Mali, mon père m'avait appelé, puis au Burkina Fasso et au Ghana. Enfin, il m'avait appelé un jour de la Libye et depuis, je n'ai plus eu de ses nouvelles jusqu'au moment où nous avons hélas appris qu'il est mort à la suite du chavirement de leur embarcation en partance pour l'Italie», a confié Mamadou Yade.

DES COMPASSIONS UNANIMES SUR LES QUALITÉS DE L'HOMME

De par ses interventions en qualité d'auditeur transversal et sa présence quasi permanente sur les ondes ont fini de faire de lui une icône de la radio. Il aimait rappeler à la retenue, à la solidarité et au retour en Dieu. «L'homme doit toujours se référer à sa croyance et à sa foi en Dieu pour développer en lui les notions de paix, de solidarité et de travail bien fait. Savoir pardonner, c'est l'expression de la grandeur de l'homme pour inviter à la paix et à l'amour du prochain», disait-il dans une émission radiophonique sur Gabou Fm, une radio locale implantée à Sédhiou.

Son décès sur le chemin de l'émigration clandestine afflige toutes les communautés de la Casamance, tant le défunt était d'un âge avancé, la soixantaine bien révolue. Cette propension de ce sexagénaire traduit les tentations transgénérationnelles de tenter l'aventure pour l'eldorado européen. Sauf que Youssouph Yade n'était pas un pauvre citoyen dans ce gros bourg de Simbandi qu'il habite depuis des années. Il y a en effet bâti sa fortune d'un commerce fleurissant, du transport fluvial via sa flotte de pirogues qui assurent la liaison Sédhiou-Brassou, ses revenus de l'agriculture, entre autres potentiels.

Pour certains, «Youssouph Yade serait quelque part bien vivant compte tenu de la sagesse dont il faisait montre et qui ne saurait prévaloir à le conduire à l'abîme des fonds marins». Mais les témoignages les plus concordants lui donnent pour mort. Youssouph est parti loin des siens sans signe de vie.