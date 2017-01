Cameroun: CAN 2017 - Mboma pour une sanction contre les joueurs qui ont fait défection

Le Cameroun va-t-il à la CAN 2017 avec un effectif qui ne sera pas à la hauteur de la compétition ? La question mérite d'être posée après les nombreuses défections constatées dans le rang des Lions indomptables.

Pas moins de huit joueurs ont refusé de répondre à la convocation d'Hugo Broos, préférant rester avec leurs clubs. Ces joueurs sont Eric Choupo Moting, Guy Roland Ndy Assembe, Joël Matip, Allan Nyom, Ibrahim Amadou, André Onana, Maxime Poundje et André Zambo Anguissa. Contre eux, la Fédération camerounaise de football pourrait choisir d'intenter des actions pour les punir conformément aux règlements de la FIFA. Et Patrick Mboma, ancien international camerounais aujourd'hui consultant de football, ne s'y opposera pas.

« Tu ne viens pas aujourd'hui, tu ne viens plus. La Nation, on l'a chérie ou on ne la chérit pas », dit-il dans des propos relayés par Rfi. Pour l'ancien attaquant camerounais, ces joueurs ont fait un choix « financier et non de carrière » et finiront par « regretter leur décision ».

Patrick Mboma reconnaît tout de même que l'équipe du Cameroun ne séduit plus.