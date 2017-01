Algérie: CAN 2017 /Mohamed Benyahia - « On y croit dur comme fer »

Une semaine nous sépare du début de la CAN 2017 qu'abritera le Gabon. Reversé dans le groupe B, l'Algérie, domiciliée à Franceville, commencera sa campagne africaine, le 15 janvier, face au Zimbabwe.

Considérée souvent par les spécialistes comme favorite potentielle pour soulever le trophée continental, la sélection algérienne n'a pas à ce jour réussi à justifier ce statut. Eliminée en quarts de finale de la CAN-2015 par le futur vainqueur de l'épreuve, la Côte d'Ivoire, sur le score de 3-1, l'équipe de Georges Leekens sera cette fois-ci encore attendue au Gabon. A en croire le Fennec Mohamed Benyahia, l'Algérie capable de gagner la CAN 2017.

« On y croit dur comme fer. On est une grande nation de football, nous avons un potentiel assez remarquable, il suffit de le prouver sur le terrain. Malgré quelques petites erreurs, je dirais qu'on a de fortes chances d'aller loin dans cette CAN », a confié le joueur dans des propos relayés par Le Buteur.

A la CAN 2017, l'entame des Verts sera difficile. Après le Zimbabwe, Mohamed Benyahia et ses coéquipiers affronteront la Tunisie, et puis le Sénégal, lors de la troisième journée du premier tour. L'Algérie est obligée de gagner son premier match face au Zimbabwe vu que les deux autres rencontres seront plus compliquées. Une lourde pression pèse sur les épaules des joueurs. La mission est difficile. Mais les joueurs espèrent effacer les stigmates des deux derniers matchs, le nul à domicile face au Cameroun et la lourde défaite au Nigeria synonyme de quasi élimination de la course pour le Mondial 2018.