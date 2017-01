Sénégal: Tentative de sacrifice d'un mongolien à Guediawaye - La police ouvre une enquête

Ils avaient déjà réussi à ligoter les poings et pieds de leur victime lorsque les éléments du commissariat central de Guédiawaye ont surgi devant eux. Les deux suspects, identifiés comme étant I. Fall, chauffeur domicilié à Guédiawaye et A. Thiam, un soi disant footballeur, ont tenté d'expliquer leur acte par une blague faite à la victime.

La police a ouvert une enquête après que deux personnes ont été récemment arrêtées dans la nuit du 2 au 3 janvier passé. Selon la source policière, les suspects étaient surpris en train d'envelopper un enfant souffrant de trisomie avec du «percal» (linceul) d'environ trois mètres et quatorze noix de colas, dont sept de couleur blanche et sept autres de couleur rouge.

