Maroc: Adel Taarabt - Le Marocain prêté au Genoa

Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec les Aigles, l'ancien joueur de Lens ou encore de QPR est arrivé vendredi en Italie. Histoire de finaliser les derniers détails de l'opération. Les négociations portent sur un prêt de deux ans. Adel Taarabt avait déjà évolué en Serie A, sous le maillot du Milan AC, en 2014. Il a également été contacté par son ancien club, le RC Lens en plus du Deportivo La Corogne. Mais ces deux formations n'ont pas donné suite à leurs offres, la piste menant à Genoa semble donc être la plus sérieuse pour l'attaquant marocain de 27 ans.

Après une mauvaise expérience au Benfica Lisbonne, Adel Taarabt est proche de relancer sa carrière en Serie A. Indésirable au Benfica, l'international marocain a enfin trouvé preneur. Le Lion de l'Atlas a été prêté au Genoa, avec qui il a déjà passé la visite médicale. Voici ses premières paroles à Sky : «C'était mon destin. A Marassi (stade du Genoa, ndlr) j'ai joué deux fois et marqué deux buts. L'Italie m'a manqué, je reviens enfin, et je suis bien physiquement, même si ça fait un an et demi que je n'ai pas joué. Je veux rendre la pareille au Genoa qui a cru en moi.»

