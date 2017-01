Congo-Brazzaville: Saison sportive 2016-2017 - AC Léopards de Dolisie procède aux réglages

Cette série de matchs amicaux est la deuxième étape de la préparation des Fauves du Niari. La première avait débuté à Dolisie le 5 décembre passé. Elle reposait essentiellement sur la préparation physique générale. La différence c'est qu'aujourd'hui « Nous avons amorcé la phase Physico-tactique. Comment défendre, attaquer, presser. Il y a beaucoup plus de phase de pressing et de conservation. Les joueurs doivent être en mesure de capitaliser la possession de balle avant d'envisager une autre phase qui sera cette fois-là psycho-tactique », a fait savoir l'entraineur des Fauves du Niari.

Le premier match de préparation de l'AC Léopards de Dolisie l'a opposé à Tongo FC, le 6 janvier au stade Alphonse-Massamba-Débat. La nouvelle recrue venue de l'Etoile du Congo, Giscard Dago, a inscrit l'unique but de la rencontre. L'entraineur Guillaume Ilunga a eu l'occasion de tourner et retourner son effectif en vue de permettre à chaque joueur de faire parler son talent. L'autre match a mis aux prises Les Fauves du Niari aux Diables rouges qui vont en découdre avec le Sénégal en amical le 11 janvier. AC Léopards s'est incliné 0-1 face au onze national. L'ossature de l'équipe nationale, rappelons-le, était constituée de plusieurs autres joueurs de l'AC Léopards de Dolisie. « Il nous reste deux matchs notamment un contre Saint Michel de Ouénzé. L'autre partenaire reste à déterminer. Puis, nous irons à Kinshasa nous mesurer avec les clubs de la RDC. Ceux qui participent aux compétitions africaines, entre autres », a indiqué le coach Guillaume Ilunga.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.