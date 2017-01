Angola: 125 responsables de coopératives bénéficient d'une formation en gestion

Huit angolais résidant à l'étranger et se trouvent actuellement en congé dans la province de… Plus »

Cependant, concernant les réussites de cette institution en 2016, Dalva Allen a souligné la participation de l'IFE et ses partenaires dans la plus grande foire agricole internationale aux États-Unis d'Amérique, ainsi le suivi des zones économiques spéciales.

Selon elle, l'élément de base qui aide les entreprises du secteur du café à avoir un meilleur positionnement et de l'efficacité est la formation continue de leur personnel en matière de gestion et de comptabilité.

Dalva Ringote Allen a précisé que le programme envisageait de former plus de deux mille chefs de divers sous-secteurs dans toutes les provinces de l'Angola, et qu'il avait été créé suite aux préoccupations présentées par les responsables de des coopératives.

Se confiant vendredi à l'Angop, à propos de l'événement, la présidente de l'Administration de l'IFE, Dalva Ringote Allen, a déclaré que la formation serait gratuite et destinée aux chefs des associations provinciales de Cuanza Sul, de Uíge et de Cuanza Norte.

