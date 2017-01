Congo-Brazzaville: Deux festivals dédiés à l'Afrique

Les festivals, « Traversées africaines », qui a réuni tout le département français du Tarn en novembre dernier et la « Semaine des Afriques » de Bordeaux dont la seconde édition pointe à l'horizon, méritent bien quelques lignes car si l'un peut prétendre s'être installé en territoire français, l'autre a à cœur de devenir un évènement culturel majeur pour le continent africain.

Le festival Traversées africaines, qui se dévoile en musique, danse, littérature, conte, cinéma, théâtre, chant et plus encore, occasionne depuis plus d'une décennie des rencontres avec les artistes et les cultures africaines pour des publics aussi larges que variés.

L'on y affiche une volonté non simulée de découverte et de partage et si en novembre 2015, le programme haletant de 43 événements sur 14 communes ne laissait aucun répit à l'ennui, novembre 2016 n'est pas demeuré en reste car pour sa quinzième année le festival a maintenu son cap, sous le signe de la Semaine de la Solidarité internationale.

Faut-il rappeler qu'il s'est agi depuis 2002 de porter une action de sensibilisation à la solidarité internationale qui puisse s'adresser à un plus large public qui soit ?

Le Comité de jumelage Castres-Huye-Rwanda créait ainsi en 2002 le premier festival Traversées africaines.

L'idée première consistait à proposer aux différents acteurs éducatifs et culturels d'inscrire dans leur programme un rendez-vous annuel avec les cultures africaines, en ciblant chacun ses propres publics.

Le but à long terme était de parvenir à une relation d'égal à égal, en favorisant la rencontre de ces différents publics avec les artistes et autres acteurs culturels et de soutenir par ce même truchement les questions liées à la Paix, la Justice, la Non-violence et l'éducation et à ces valeurs.

Quant à la Semaine des Afriques de Bordeaux dont la deuxième édition se tiendra du 25 au 31 janvier 2017, elle pose les jalons d'une « Afriques plurielle, créative et contemporaine ».

Au cours de cette semaine sont proposés des conférences, des ciné-débats, des rencontres, des expositions culturelles, de la musique et une soirée-événementielle.

Lancée en 2015 par l'Institut des Afriques, les concepteurs, très en motivation espèrent que 2017 sera l'année de maturation misant sur des projets novateurs.

Nous aurons donc du 25 au 31 janvier 2017 et dans différents lieux de Bordeaux Métropole, un défilement de cette Afriques dont le s ajouté veut symboliser l'éclectisme, le côté pluriel et innovant d'un continent résolument axé vers l'avenir.

La deuxième édition insistera plus spécialement sur les passerelles créées entre acteurs aquitains, bordelais et africains, plus particulièrement dans les domaines, culturel, universitaire, associatif, institutionnel, économique.

Alors, ne pensez-vous pas qu'il vaille la peine de soutenir ces initiatives louables ?

Laissez-vous entrainer par ces programmes prometteurs en découvertes, sous le prisme d'un ciné-débat, d'une conférence ou d'une exposition, où les Afriques et les dynamiques tarno-aquitaines sont au rendez-vous.