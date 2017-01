Je voudrais regretter la demande de M .le procureur de la République pour la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Aminata Diallo. Pour dire que l'Assemblée nationale du Sénégal ne peut aucunement être instrumentalisée. De ce fait, je rappelle que des combats majeurs ont été menés dans cette assemblée dont le combat du 23 juin et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation.

Qu'elles soient des forces syndicales, des forces de mouvement de femmes, de jeunes, des forces qui se battent aujourd'hui pour les avancées démocratiques et demander bien sûr au peuple sénégalais d'investir l'Assemblée nationale. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.

Trop, c'est trop. Je rappelle que nous ne sommes pas dans le cas de flagrant délit, je rappelle qu'il n'y a eu aucun blessé constaté et il n'y a aucun mort. Je rappelle qu'Aminata Diallo est tout de même députée du peuple et à ce titre, on ne peut pas, aujourd'hui, vouloir dans le cadre d'un combat politique interne à une formation politique régler des comptes en instrumentalisant ou en cherchant à instrumentaliser une institution aussi prestigieuse que l'Assemblée nationale. Je rappelle au procureur de la République et je suis au regret de le dire, il est très mal placé pour demander la levée de l'immunité du député Aminata Diallo.

Il y a de cela quelques jours, les jeunes de l'Apr ont incendié leur siège à Fatick. Et je rappelle qu'il n'y a pas besoin de plainte parce que c'est une information qui a été connue de tous. Je rappelle qu'un incendie est un crime. Il aurait dû s'autosaisir et ça n'a pas été le cas. Je rappelle aussi qu'il y a quelques semaines de cela, ici, à Dakar au siège de l'Apr, quelqu'un s'est permis de tabasser un de ses camarades avec une brique, il y a eu blessé, il y a eu du sang qui a giclé et le procureur ne s'est pas autosaisi et dans ce cas de figure, il n'y a aucune vidéo, aucune photo sur laquelle le député Aminata Diallo est montré en train de poser des actes qui sont interdits par la loi.

Ce qui se passe actuellement dans ce pays, c'est de l'acharnement et ça ne passera pas et c'est la raison pour laquelle nous disons que le 23 juin ne peut pas être un jour pour les avancées démocratiques et devenir vain. Nous allons nous remobiliser devant l'Assemblée nationale, il est temps que ce régime comprenne que nous ne sommes pas des poltrons ni des peureux. Nous sommes des démocrates et le seul crime qu'on veuille nous faire porter aujourd'hui, c'est de nourrir une ambition pour notre partie et notre pays. Il est hors de question que le député Aminata Diallo se retrouve à l'Assemblée nationale en train d'être humiliée pour régler des comptes internes à la formation socialiste à laquelle nous appartenons tous.

REACTIONS...REACTIONS...

SEYNABOU WADE DE LA CONVERGENCE DÉMOCRATIQUE BOKK GIS GIS :«Je demande à Ousmane Tanor Dieng de revenir à la raison»

Je suis là, pour apporter mon soutien aux militants du Parti socialiste. J'estime que nous sommes sur le terrain politique et les actes politiques se règlent au niveau des instances des partis politiques et non au niveau du tribunal. Je l'ai toujours dit et je le réaffirme ici, nos partis politiques sont pris en otage par les vieux militants qui ont fait près de quarante ans de militantisme. Ils sont en train de faire disparaitre nos partis. Il y a un véritable conflit de génération qui s'opère aujourd'hui au niveau des partis politiques entre ceux qui ont fait leur temps et qui refusent de faire la place à la jeune génération. Sinon, comment comprendre la situation que traversent ces jeunes qui sont passés par toutes les structures du parti dont celle de la jeunesse du Parti socialiste. Ils ne peuvent pas faire du mal à leurs camarades encore, encore moins poser des actes qui peuvent porter préjudice à leur parti. Je demande donc à Monsieur Ousmane Tanor Dieng de revenir à la raison. Le Parti socialiste nous a donné l'indépendance, il est un patrimoine politique. En tant que secrétaire général de ce parti, son devoir est de préserver ce patrimoine.

DOUDOU WADE, MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR DU PDS :«Le Parti socialiste est un monument historique, notre Gorée»

Le Parti socialiste est le parti des hommes qui ont des procès-verbaux de compte rendu de séance au Palais de Bourbon avant notre indépendance. Lamine Guèye, Senghor, Abbas Guèye, Ngalandou Diouf, c'est le parti qui nous a amené à l'indépendance. C'est le parti de Senghor, de Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Caroline Faye, la première femme députée et ministre en Afrique noire, d'Arame Diène, la première femme analphabète à être membre du bureau de l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste est un monument historique, notre Gorée. Ce parti n'appartient à personne, c'est comme la Place de l'Indépendance ou encore Place Sandaga. Aucun militant du Ps ne doit croiser les bras et regarder ce parti être vendu. Si c'était le Pds, je ne laisserais jamais faire. Je suis au combat pour que le parti demeure. Le Parti socialiste est une école dont sont issus la plupart des acteurs politiques sénégalais.