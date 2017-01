Angola: L'enrôlement électoral est un compromis de la jeunesse pour la paix à Huila

Huit angolais résidant à l'étranger et se trouvent actuellement en congé dans la province de… Plus »

Prenant la parole, à l'occasion de l'ouverture d'une campagne pour la mobiliser plus de 600.000 jeunes, en âge de voter, de se faire enrôler en masse, dans la province de Huila, durant la deuxième et dernière phase de ce processus.

Le responsable, qui parlait à l'ouverture de la deuxième phase de l'enrôlement électoral, a souligné que la mobilisation et l'éducation patriotique des jeunes dans cette province a été une pratique constante, en vue d'assurer leur participation active dans la vie politique, économique et sociale du pays.

Lubango — Le directeur provincial de la province de Huila pour la Jeunesse et Sports, Joaquim Tyova, a déclaré vendredi, à Lubango, que l'engagement dans l'enrôlement électoral est une manifestation de compromis des jeunes pour les idéaux de réconciliation nationale, la paix et de la démocratie.

