Cameroun: Retour de congés - Les transporteurs très sollicit

En prévision à cet afflux de passagers, les responsables de ces structures ont redoublé d'ingéniosité. Dans l'une des agences visitées, la chaîne d'orientation et de réception des usagers a été bien struturée pour résorber les problèmes d'affluence. Ici, plus de 1 200 voyageurs sont attendus pendant le week-end.

A en croire Robert Bessala, responsable d'une compagnie de la place, « les clients attendent généralement la dernière minute pour voyager. On s'attend à l'affluence à partir de demain (aujourd'hui ; Ndlr), samedi et dimanche. Pendant ces trois jours, il n'y aura pas moyen de circuler librement. Il y aura de longues files devant les guichets avec des salles d'attente pleines », confie notre interlocuteur.

« Nous sommes venus passer les congés de Noël et de Nouvel an en famille. Il est temps pour nous de regagner notre lieu de résidence. Je suis surprise et même contente de constater qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Ce qui va nous permettre de voyager tôt », se réjouit une mère de famille. Bien que rendu à moins de quatre jours seulement de la rentrée scolaire du deuxième trimestre, les vacanciers se font encore rares dans les compagnies de transport interurbain de Yaoundé.

