Angola: Valorisation des langues nationales constitue une partie de l'identité culturelle

Huambo — Le sociologue angolais Memoria Ekulika, s'est lamenté du fait que les familles donnent peu d'importance aux langues nationales, car elles constituent un instrument indispensable pour la promotion et la préservation des habitudes et coutumes des Angolais.

Dans une déclaration vendredi à l'ANGOP, dans le cadre de la Journée Nationale de la Culture, qui sera célébrée dimanche, Ekulika a dit qu'outre les langues nationales, les habitudes alimentaires, les vêtements et les coiffures féminines aussi ont besoin d'être valorisés, à cause de son caractère culturel.

D'autre part, Memoria Ekulika a souligné que la culture a aussi plusieurs aspects qui doivent être abordés, à travers des colloques, séminaires et conférences, parce que « la perte de certaines habitudes et coutumes peuvent être récupérés par les propres modèles historiques et cultures, évitant, par cette voie, la perte de la personnalité individuelle ou collective.

Cependant, il a souligné que malgré les efforts des institutions scolaires dans l'enseignement des langues nationales et dans le rachat des autres valeurs culturelles, il est nécessaire que les familles soient capables de sensibiliser les enfants, les adolescents, ainsi que les jeunes pour qu'ils dominent l'identité culturelle et les habitudes et coutumes, à partir de la famille et non de l'école.

"Nous avons besoin de rencontrer une formule pour mieux réencadrer la langue nationale, étant une langue maternelle, l'élève doit l'étudier en perfectionnant les aspects techniques et grammaticaux », a indiqué le sociologue.