Congo-Brazzaville: Technologies - Osiane, promouvoir autrement l'industrie numérique et l'innovation

À l'initiative de l'association Pratic avec l'appui de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), Brazzaville abrite en avril prochain le Salon des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane). Le rendez-vous international est prévu pour être l'un des plus grands moments de promotion des TIC, des solutions numériques et l'innovation.

Accélérer l'établissement d'une économie moderne diversifiée et inclusive devient plus que pressant au regard des cataclysmes que subissent les économies traditionnelles. En organisant le salon qui s'étendra sur quatre jours, du 11 au 14 avril précisément, au Palais des congrès de Brazzaville, sous le patronage du Premier ministre, Pratic voudrait redonner aux enjeux de l'industrie numérique un autre accélérateur.

Osiane 2017 vise donc à faciliter l'accès à Internet, de qualité et suffisant, à un grand nombre de citoyens et entreprises à un prix raisonnable, tout en développant des services nécessaires pour faire bon usage des TIC et promouvoir l'innovation.

Le salon se donne l'ambition de mettre en place une plate-forme d'échanges entre secteur privé, société civile et administration publique afin de définir divers axes de développement efficaces et coordonnés, tout en souhaitant transformer l'économie traditionnelle en une économie moderne diversifiée et inclusive en s'appuyant sur les technologies de l'information et l'innovation.

Le rendez-vous se veut être international au regard des enjeux de convergences que requièrent les technologies numériques, mais aussi de la place que Brazzaville voudrait revêtir dans le concert de l'innovation. Des experts de plusieurs horizons animeront des exposés scindés en quatre « univers » par le salon. De « Tech-Univers » en passant par « Publi-Univers », « Eco-Univers » et « Inov-Univers », Osiane donnera des réponses pour un meilleur usage Internet aux acteurs.

Ainsi, à titre d'illustration, des problématiques d'infrastructures, de politiques nationales du numérique, gouvernance Internet, de conseils et stratégies de développement, des mécanismes de financement, de l'écosystème du numérique et également des usagers et consommateurs seront revisitées pour de meilleures opportunités. Osiane c'est aussi du B2B et un vrai clin-d 'œil donné à l'entrepreneuriat dans ce sens que le salon vise à mettre en place un environnement favorable pour le développement des outils numériques, conquérir les niches et accompagner les startups congolaises.