Ile Maurice: Elles ont... du métier - Sweta Dowlull, 23 ans, coiffeuse et esthéticienne

Ce qui a le don de ravir Sweta, pour qui la routine n'est pas rasoir. «Je m'entraîne avec les cheveux de mes poupées depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé la coiffure. J'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime vraiment, tout le monde ne peut en dire autant.» Même si pour cela, il faut travailler 6 jours sur 7, de 10 heures à 17 h 30. «Lané nounn fermé zis dé zour», souligne cette habitante de Beau-Bassin. Le compte en banque dans tout ça ? Est-il tondu ? A-t-il la boule à zéro ? «Je n'ai pas à me plaindre. Je touche Rs 9 000 par mois et des pourboires de temps en temps.»

Hormis le service décoiffant qu'on offre au cuir chevelu, à la barbichette, aux aisselles et ailleurs, ce qui fait le succès du petit salon au teint rose-fifille, c'est la convivialité de la propriétaire et de son bras droit. Au milieu des petits palabres et potins - tradition oblige -, des commentaires sur l'actualité, de la radio qui chante à tue-tête peignée, le séchoir tourne à plein régime, le shampooing mousse, les sourcils froncés se font remodeler.

Tante et nièce se crêpent-elles le chignon de temps en temps ? Non, sauf quand Sweta se montre quelque peu échevelée. «Parfwa gagn enn ti kriyé kan monn mal fer enn zafer mé sa ed mwa pou aprann.»

Elle n'est jamais de mauvais poil. Accueille les clientes avec un sourire. Même celles qui ont la moustache de Tom Selleck dans Magnum et qui viennent se faire épiler. Armée de sa bobine de fil, de sa bonne humeur, de son franc-parler et de son visage poupon, Sweta Dowlull se charge de leur refaire une beauté. Portrait.

