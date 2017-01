Congo-Kinshasa: «Arrangements particuliers», partie la plus difficile des discussions, selon Mgr Ambongo

« C'est la partie la plus difficile parce qu'il s'agit de mise en application d'un accord. Ça signifie donner des postes à des plateformes politiques. Ça signifie aussi mettre des noms sur des postes. Quand on commence à toucher à des personnes, les susceptibilités montent en surface et aussi les intérêts égoïstes », explique Mgr Fridolin Ambongo, de retour pour quelques jours dans son diocèse.

L'archevêque de Mbandaka-Bikoro et vice-président de la Conférence nationale épiscopale du Congo (CENCO), Monseigneur Fridolin Ambongo, affirme que le stade actuel des discussions pour mettre en œuvre l'accord du 31 décembre est « la partie la plus difficile ».

