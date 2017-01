Congo-Kinshasa: Mise en œuvre de l'accord du 31 décembre - Samy Badibanga s'interpose

Le nouveau locataire de la primature de transition nommé et investi par la chambre base du Parlement n'entend pas libérer son fauteuil le plus facilement du monde au profit du prochain Premier ministre issu du Rassemblement tel que consigné dans l'accord entre interdiocésain. À la tête de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine d'où il tire sa légitimité, Samy Badibanga se donne le droit de défendre ce texte qui, de manière générale, règle le fonctionnement de la période de transition censée déboucher sur la tenue des élections en 2018. Sans ambages, ce nouveau courant politique que pilote désormais Samy Badibanga a, dans une récente déclaration, rejeté l'accord du Centre interdiocésain et demande aux évêques catholiques de rectifier le tir avant d'envisager une quelconque adhésion. L'opposition signataire de l'accord du 18 octobre met en avant le fait qu'il n'y a pas de calendrier précis des élections, et que l'accord du Centre interdiocésain en lui-même n'a pas du tout résolu la crise politique.

