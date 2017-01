Ile Maurice: Nécrologie - Elwyn Chutel, un citoyen engagé, humble et généreux

«Un homme humble avec une belle générosité et une combativité indéfectible.» Ce sont les mots choisis par Elwyn Chutel pour décrire feu Guy Ollivry dans l'hommage qu'il rendait au juriste dans Le Mauricien du 9 novembre 2015. Cette description est la même qui vient à l'esprit quand on veut se rappeler Elwyn, qui nous a quittés dans l'après-midi du mardi 3 janvier, après une longue maladie. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 7 janvier, en l'église Notre-Dame-de-Lourdes, à Rose-Hill. Il devait y célébrer ses 40 ans de mariage avec Nicole, le 17 janvier.

Tout au long de sa vie et partout où il a exercé, Elwyn a toujours œuvré en faveur des autres, dans la discrétion. Tour à tour enseignant, fonctionnaire, cadre du secteur privé, journaliste et conseiller de ministre, Elwyn a eu un parcours professionnel marqué par le service aux autres.

Notre ancien collègue (NdlR, il a été journaliste à l'express) avait une éthique exemplaire. Il aurait pu être un homme riche et occuper des positions le plaçant sur le devant de la scène. Mais non, il a préféré repousser les richesses pécuniaires et le confort matériel, plutôt que de transiger sur ses principes.

Elwyn était toujours jovial et à chaque fois qu'on le rencontrait, il avait une anecdote à raconter. «Avec Elwyn, ce n'était jamais bonjour et au revoir, il fallait, à chaque rencontre, avoir au moins dix minutes pour la conversation», se remémore l'un de ses amis.

Dans toutes les fonctions qu'il a occupées, Elwyn était tout le temps disponible pour répondre à l'appel de ceux qui avaient besoin d'aide. Il avait toujours un contact qui permettait de résoudre un problème ou d'apporter un soulagement aux personnes inquiètes. Quelqu'un a un proche malade et hospitalisé ? Elwyn connaissait un médecin qui promettait de jeter un coup d'œil. L'enfant de cet autre ami a un problème au collège ? Il pouvait dire un mot au recteur. Un jeune reporter éprouve des difficultés à joindre un ponte du secteur privé ? Après quelques minutes, Elwyn avait le patron au bout du fil. Il l'a convaincu de parler au journaliste débutant.

C'était cela Elwyn Chutel, un citoyen au service de ses semblables sans rien attendre en retour. Il s'était engagé très tôt. Ceux de sa génération se rappellent ce chef scout qui se dévouait aux plus jeunes. Puis est venue la création de l'Union démocratique mauricienne, une dissidence du Parti mauricien social-démocrate, au moment où le parti de Gaëtan Duval entrait au gouvernement de coalition en 1969.

Quelques années plus tard, durant la difficile période de répression et d'atteintes à la liberté des militants politiques et des dirigeants syndicaux, Elwyn se retrouve au sein du Comité des droits démocratiques. Il œuvrera sans relâche pour établir le dialogue entre les différents mouvements politiques et pour attirer l'attention sur la situation à Maurice dans les forums internationaux.

Puis Elwyn exerce comme conseiller au ministère du Logement et des Terres quand Clarel Malherbe y officiait. Après, il se joint au groupe La Sentinelle, où il est journaliste pendant quatre ans avant d'adhérer officiellement au Parti travailliste et de reprendre du service auprès des ministres Rajesh Jeetah et Cader Sayed-Hossen.

Tous ceux qui ont connu Elwyn Chutel, anciens collègues, amis ou compagnons de lutte se rappellent sa disponibilité, sa générosité et son acharnement à défendre les causes dans lesquelles il croyait.

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse Nicole et à toute sa famille.