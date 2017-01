Algérie: L'accord de l'Opep, une "bouffée d'oxygène" pour le marché pétrolier (P-dg de Technip)

Pour la filière parapétrolière, le P-dg de Technip préconise de "prolonger les efforts, qui ont été considérables depuis deux ans -on estime à un demi-million les suppressions d'emplois dans la filière- et ont engendré des baisses de coûts très importantes".

"Nous restons dans un état de crise et la priorité reste dans la réduction des coûts", a-t-il souligné, avertissant qu'il va falloir du temps pour redémarrer la machine à projets et à investissements.

M. Pilenko a estimé que pour l'heure, "on sent qu'il y un peu plus de sérénité, mais pas encore d'enthousiasme dans le marché", exprimant satisfaction de voir que certains projets, qui avaient été engagés avant 2014, "vont entrer en production".

"Mais restons prudents: il faut encore que cet accord, valable pour six mois seulement, soit effectivement appliqué", a-t-il dit, soulignant que le marché du pétrole teste, en ce moment et pour la première fois, un "nouveau modèle".

"Cet accord donne au marché une perspective de plancher (à) Pour le marché, c'est une bouffée d'oxygène", a affirmé dans une interview au Figaro le patron de Technip, en voie de fusion avec l'américain FMC Technologies pour former un géant mondial de l'industrie du pétrole et du gaz.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.