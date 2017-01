Cameroun: Lutte contre Boko Haram - vigilance

Ce message de vigilance ne s'adresse pas seulement aux forces de défense, mais aussi aux comités de vigilance dont la bravoure et le dévouement sont reconnus et félicités par le chef de l'Etat pour avoir déjoué plusieurs attentats, ainsi qu'aux populations pour leur patriotisme.

Le dernier en date perpétré sur le sol camerounais, à Mora, remonte au 25 décembre 2016, au petit matin du jour de Noël. Cet attentat est venu rappeler ce que ne cesse de répéter le gouvernement et les autorités administratives, particulièrement dans la région de l'Extrême-Nord où a sévi Boko Haram, à savoir l'impératif de la vigilance. En passant le réveillon du nouvel avec les troupes à Fotokol, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a porté ce message d'encouragement et de vigilance du chef des armées.

Le travail de sécurisation de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria par les forces de défense nationales a favorisé la reprise progressive de la circulation des personnes et des biens entre les deux pays ainsi que celle des activités économiques si importante de part et d'autre. Malgré cet affaiblissement notoire, Boko Haram n'est pas encore éradiqué. Cette nébuleuse a changé de stratégie. Pour continuer à semer la terreur, il use désormais d'une méthode répandue par les terroristes, à savoir les attentats kamikazes.

Du côté du Niger, le gouvernement de Niamey vient de faire état de la reddition d'une trentaine de membres de Boko Haram du fief de Diffa, ville frontalière du Nord-Est du Nigéria, le 27 décembre 2016. Les incursions en bandes armées des membres de la nébuleuse Boko Haram se sont raréfiées depuis un an environ, face aux actions menées avec détermination, professionnalisme et courage par les forces de défense nationales. Leur objectif d'instaurer un khalifat dans la région du lac Tchad semble désormais voué à l'échec.

Elles ont porté l'estocade jusque dans l'antre de Boko Haram au Nigéria. A titre illustratif, il y a lieu de citer la destruction d'une fabrique d'explosifs de la secte terroriste dans la localité de Goshi au Nigéria, anéantissant ainsi une importante base stratégique de l'ennemi, et prenant ou détruisant un arsenal logistique comprenant des véhicules, des armes et des munitions. Au Nigéria, le gouvernement d'Abuja a annoncé en décembre dernier la destruction de plusieurs sanctuaires dont celui d'une forêt des environs de Maïduguri.

