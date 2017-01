Congo-Brazzaville: Education - Les meilleurs élèves du Congo primés par la fondation Jeunesse éducation et développement

La cérémonie de remise des trophées les « 1er des meilleurs » a été organisée le 5 janvier, au Palais des congrès par la fondation Jeunesse éducation et développement (JED)que dirige Esther Ayissou Gayama, sous le patronage du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso

Au total 28 lauréats issus des écoles publiques et spécialisées de tous les départements ont été distingués au titre de l'année scolaire 2015-2016. Parmi les lauréats, on compte huit filles et vingt garçons. Les filles ont reçu à chacune un ordinateur portable offert par la ministre de la Promotion de la femme, Bertille Nefer Ingani.

Les médailles ont été décernées aux meilleurs élèves ayant obtenu les plus fortes moyennes aux examens d'Etat : Certificat d'étude primaire élémentaire (CEPE), Brevet d'étude du premier cycle (BEPC) et le Baccalauréat général et technique. Outre les lauréats des examens d'Etat s'ajoutent les élèves des classes intermédiaires : 6ème, 5ème, 4ème, seconde et première.

En ce qui concerne les examens d'Etat, au CEPE, Louis Ngombi Macaia de l'établissement Nelson Mandela a obtenu la plus forte moyenne : 9,25 sur 10. Au BEPC, Keta Matondo Djovanny de l'établissement de la Fraternité âgé de 15 ans a occupé la première place avec 17, 50.

Au Bac technique, Chaffret Rodeich Beyudi Diafouka du lycée technique 1er mai a obtenu une moyenne de 13, 41. Au Bac général, la plus forte moyenne revient à l'élève Dzaba Kouakou du lycée de la Reconciliation avec 14,95.

Pour les classes intermédiaires, Yves Romain Mfoutou en classe de seconde au lycée Victor Augagneur à Pointe-Noire passe en première avec 16, 83. Les écoles spécialisées, la première place revient au lycée d'excellence de Mbounda avec l'élève Ngoma-Ngoma Orphée Dieuveil avec 17, 95.

Notons que tous ces lauréats ont été affectés à des parrains dont certains ont promis prendre soins d'eux comme leurs propres enfants et d'autres les soutenir dans leur parcours scolaire.

La ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Destinée Hermela Doukaga, a rappelé aux lauréats que le choix porté sur eux est le fruit de leur sacrifice. Ce genre d'émulation avait été initié en 1983, a souligné le ministre Anatole Collinet Makosso avant d'assurer ces lauréats du soutien du gouvernement.

Esther Ayissou Gayama de la fondation JED, quant à elle, a souhaité que ces lauréats soient prioritaires pour l'obtention des bourses d'études. Nous avons décidé, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, que les meilleurs élèves bénéficient des bourses d'études. A cet effet, la loi n'accordant la bourse qu'après un succès devrait être abrogée pour accorder des bourses à ces lauréats, a renchéri le ministre.

Bruno Jean Richard Itoua a émis le souhait que cette émulation s'élargisse également au niveau supérieur. « La problématique est que les meilleurs soient soutenus selon leur potentiel. Les trois ministères travaillent pour avoir des écoles d'excellences avant d'exhorter les lauréats en ces termes "rester premier des meilleurs pendant tout votre cycle et dans votre carrière afin que vous devenez des références".