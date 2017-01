Algérie: Ishak Belfodil - L'Algérien à la cote en Angleterre

SudPresse annonçait ce vendredi qu'un montant de 10 millions € pouvait être déposé sur la table par certains clubs anglais. Het Nieuwsblad évoque une mise à prix de 15 millions. Si une telle proposition arrive effectivement dans les bureaux de la direction liégeoise, on imagine mal comment le club pourra l'ignorer. Même si sportivement, le départ de Belfodil serait une perte énorme. On comprend mieux pourquoi les Rouches ont dernièrement décidé de lever l'option incluse dans son contrat pour le prolonger jusqu'en juin 2018 et donc faire monter son prix de manière substantielle.

Plusieurs médias ont effet évoqué un intérêt clair venant de la Premier League anglaise où plusieurs clubs aimeraient attirer l'attaquant algérien de 24 ans. Depuis quelques jours, les noms de West Bromwich et Everton sont avancés. Les deux clubs de Premier League feraient en effet le forcing en coulisses pour attirer le Fennec, non retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations, dans leurs filets.

