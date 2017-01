Ile Maurice: Allégations de contrefaçon - Parfums pas très haut de gamme au Duty Free Shop

Cela fait un peu plus d'un an qu'ils vivent dans la peur. Ces habitants de Toory Lane, à Bon-Accueil, se sont… Plus »

«Le Chanel que j'ai acheté ne dure pas plus d'une quinzaine de minutes. Le Calvin Klein, lui, est incolore alors que l'original est légèrement jaune», explique le client, Clément Cartier. C'est le 8 décembre, à son retour de voyage, que cet habitant de Curepipe est passé par le Duty Free Shop de l'aéroport. Quand il constate des différences entre les parfums nouvellement acquis et ceux qu'il avait déjà utilisés, Clément Cartier se rend dans un magasin de parfum. Il remarque que bien que l'emballage soit le même, le CK One de Calvin Klein exposé dans la boutique et celui qu'il a acheté à l'aéroport sont de couleurs différentes.

