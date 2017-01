Congo-Brazzaville: Céni - Quatre centres d'enrôlement attaqués à Bukavu

Les assaillants ont, après avoir commis leur forfait et réussi à emporter quelques effets dont des équipements électoraux, été repoussés par les unités de la police commis sur les lieux sur fond d'affrontements. L'implication des habitants venus en renfort de la police a conduit, d'après une source locale, à la maîtrise de quelques fugitifs et à la récupération des objets volés. Le secrétaire exécutif de la Céni/Sud-Kivu s'est félicité de ce dénouement et encouragé la population locale à collaborer efficacement avec les forces de police pour mieux sécuriser le matériel électoral souvent convoité par des groupes armés réputés friands des groupes électrogènes. Il a loué le civisme de ses compatriotes qui ont intérêt à voir le processus électoral se dérouler sans anicroche dans leur contrée et ce, pour l'intérêt général.

Alors qu'elle est en passe d'amorcer les opérations d'enrôlement des électeurs dans la province du Sud-Kivu en prévision des prochaines joutes électorales dont le cap est fixé à décembre 2017, la Commission électorale nationale indépendance fait déjà face à la problématique de la sécurisation du matériel électoral et de son personnel. La question se pose avec acuité particulièrement dans ce coin du pays encore en proie à une insécurité ambiante entretenue par des groupes armés. Ceux-ci ont de nouveau crée le désarroi le 6 janvier en organisant une attaque ciblée sur quatre centres d'enrôlement des électeurs établis au sud-Kivu, précisément dans les territoires de Kabare et Walungu.

