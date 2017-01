Congo-Brazzaville: Nouvel An - Les forces vives de coeur avec le chef de l'Etat pour consolider le " vivre ensemble"

L'échange de vœux entre le couple présidentiel et les forces vives de la nation, samedi 7 janvier, au Palais du peuple, à l'occasion du nouvel an, a été marqué par deux allocutions, prononcées respectivement par un représentant de la société civile et le président de la République. Contrairement aux deux premières journées avec les diplomates et les dirigeants des institutions publiques déroulées dans le salon des ambassadeurs, la dernière journée a vu le chef de l'Etat et ses invités échanger dans la cour du Palais du peuple.

Prenant la parole en premier, au nom de l'ensemble des forces vives venues rencontrer le chef de l'Etat et son épouse, Germain Céphas Ewangui, président de la fédération congolaise des associations de la société civile, a salué « la foi indéfectible » du président de la République en la paix, « gage de stabilité et de sérénité » pour tous les Congolais.

Il est temps, a-t-il poursuivi de « conjurer les troubles, les vaines agitations et les conflits stériles » qui minent le développement du Congo. Il a enfin assuré le chef de l'Etat du soutien de la société civile dans la poursuite des objectifs de consolidation du "vivre ensemble", priant les filles et fils du pays à œuvrer main dans la main pour mieux affronter la conjoncture économique difficile de l'heure.

Dans sa réponse, le président Denis Sassou N'Guesso a souligné l'importance de la société civile, « une force plurielle qui prend chaque jour sa place dans l'effort collectif ». Il a par ailleurs rappelé qu'avec les institutions publiques, toutes les organisations sociales partagent « le même idéal du succès et du bonheur du Congo que nous aimons ».

Le chef de l'Etat est aussi revenu sur les notions de rigueur et de vérité qui ont constitué la toile de fond de son message de vœux à la nation, invitant de ce fait les membres de la société à s'engager de leur côté afin que le pays sorte dans les meilleurs délais de la situation économique et financière difficile qu'il connait aujourd'hui. Ils les a appelés d'autre part, à s'impliquer dans la préparation des élections législatives et locales de cette année.

Denis Sassou N'Guesso qui a souhaité voir cette première expérience d'échange public de civilités avec les forces vives de la nation devenir un rituel, s'est enfin réjoui de la présence massive des délégués des organisations de la société civile et des cours royales traditionnelles dans l'enceinte du Palais du peuple. Il a souhaité à toutes et à tous « succès et bonheur » pour l'année qui commence.