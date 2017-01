Algérie: Plus de 200.000 élèves intégrés aux activités de la Fédération algérienne de sport scolaire

Boumerdes — Plus de 200.000 élèves sont intégrés, à l'échelle nationale, au titre des différentes activités de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS), a-t-on appris samedi auprès d'un membre de son bureau, Guechtouli Noureddine.

Ces élèves relèvent des cycles moyen et secondaire, a indiqué à l'APS Guechtouli, également secrétaire général de la ligue de sport scolaire de Boumerdès, en marge de l'ouverture des assisses du sport scolaire pour la région-Centre, abritées par la ville de Boumerdès, signalant l'existence d'autres enfants scolarisés pratiquant, également, différents sports scolaires, "mais dans un cadre non organisé".

Quant aux élèves pratiquant le sport dans un cadre organisé, ils sont adhérents aux ligues de leurs wilayas respectives relevant de la Fédération algérienne de sport scolaire, au titre desquelles ils pratiquent différents sports collectifs (handball, volley-ball, basket-ball et football), ainsi que d'autres disciplines individuelles, dont l'athlétisme, le tennis de table, le judo, la natation et les jeux d'échecs.

La manifestation, marquée par la présence de cadres et présidents de ligues de sport scolaire de 15 wilayas du Centre du pays, a enregistré l'animation d'une série de communications thématiques, en plus de la tenue d'ateliers de formation, dont l'encadrement a été assuré par des techniciens du sport scolaire.

Les ateliers se sont particulièrement intéressés au volet organisation et formation dans la pratique sportive scolaire, ainsi que le rôle du partenariat, du financement et des compétitions organisées en la matière.

Selon Guechtouli, ces assises du Centre organisées sous le thème "réflexion et perspectives" se veulent une opportunité pour faire le diagnostic de l'état des lieux et de l'avenir du sport scolaire, tout en faisant des propositions pour son développement et promotion.

Le coup d'envoi de ces assises a été donné par le président de la FASS, Izem Abdelhafidh, en présence du directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, Djebab Abdelhamid, et d'un représentant de la Commission de la jeunesse, du sport et du mouvement associatif à l'APN.