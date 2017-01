Sénégal: Présentation de vœux au ministère de l'Intèrieur - Abdoulaye Daouda Diallo exhorte à la vigilance

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a présenté, hier, ses vœux aux agents de son ministère. Abdoulaye Daouda Diallo a soutenu l'intérêt de la vigilance face à un contexte sous-régional marqué par le terrorisme.

« Nous devons continuer à rester vigilants et travailler davantage à assurer la montée en puissance de nos capacités de riposte dans tous les domaines relevant de notre compétence », a affirmé, avant-hier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. Il présidait la cérémonie de présentation de vœux de son département ministériel. Il a précisé que l'environnement dans lequel nous vivons reste toujours marqué par la menace terroriste, les changements climatiques qui affectent la vie de nos populations, ainsi que la persistance de crises post-électorales dans notre sous-région.

« Dans notre pays, la cohabitation pacifique et harmonieuse entre les religions et les différentes communautés qui fondent notre Nation est une réalité historique et intangible », a souligné le ministre qui a ajouté que « le Sénégal a toujours été une terre de paix et d'accueil, un Etat de droit où s'exercent librement la démocratie et les libertés individuelles et collectives ». Abdoulaye Daouda Diallo est revenu sur les efforts faits au niveau de la sécurité publique et civile sans compter ceux déployés pour le compte de l'administration territoriale.

Quant au directeur général de l'Administration territoriale, Ibrahima Sakho, il a salué les démarches de la tutelle qui a placé son style de management dans un humanisme non dépouillé de rigueur. Il a loué les décisions du ministre de l'Intérieur, visant à déployer des éléments de sécurité pour veiller à la sécurité menacée par l'instabilité dans la sous-région. « Les libertés (au Sénégal) s'exercent normalement sous votre autorité », a insisté M. Sakho. Au terme des allocutions, des agents ont été décorés pour services rendus.