Congo-Kinshasa: Trésor Tshitshi dit T19 - Des adieux plus que douloureux !

*Sa voix si unique dont raffolaient les kinois et les autres amoureux de la bonne ambiance à travers le monde, ne sera plus entendue. Trésor Tshimbombo s'en est allé, le 1er décembre. Ses obsèques débutent aujourd'hui par la levée du corps de la morgue de l'Hôpital du Cinquantenaire. Puis, l'exposition de sa dépouille mortelle devrait être effectuée au pavillon 22 de la Fikin. Dimanche 8 janvier 2017, c'est au cimetière Nécropole entre Terre et Ciel que l'enterrement aura lieu, après des dignes hommages. Paix à son âme !

La triste nouvelle est tombée, le dimanche 1er janvier 2017: Trésor Tshitshi, plus affectueusement appelé "T19", a quitté la terre des hommes!!! A Kinshasa, il y eut comme un moment de silence, et les cœurs n'étaient plus à la fête; car justement, T19 était cette voix qui savait apporter de la chaleur, la bonne ambiance, lors de soirées people de Kin, comme il avait encore bien su le faire à l'occasion de la dernière soirée Ice Bar au New Kwilu Bar. Tout de suite, personne ne voulait y croire, pourtant, sur sa page Facebook, des messages de condoléances ne cessent de pleuvoir... Il n'y a plus aucun doute, c'est vrai T19 s'en est allé en surprenant tout le monde: un remake du départ de la sœur Marie Misamu, ou encore celui du Roi de la Rumba, Papa Wemba!

"T19, une voix énergique toujours prête pour un travail fait avec passion"

Amoureux de la bonne musique et doté d'un timbre vocal exceptionnel, Trésor Tshimbombo, de son vrai nom, a donc d'abord commencé par l'animation d'une émission radio sur la station "Univers Fm" de Patient Ligodi. S'adressant directement à un public jeune et bouillonnant, le style de T19 va vite accrocher. Ainsi, pendant 5 ans, soit de 2005 à 2010, il connaîtra une ascension fulgurante en passant d'une émission à une autre: Sms Ded sur Congoweb Fm, Disco Infernal sur Jd Fm, pour, finalement, intégrer l'équipe de Top Congo Fm avec Christian Lusakweno.

T19, l'inoubliable MC des grands spectacles!!!

Durant le temps de ces différentes navettes entre les émissions radio, Trésor Tshitshi s'impose aussi dans l'animation d'un bon nombre d'événements et concerts organisés à Kinshasa, à Lubumbashi tout comme en Afrique du Sud.

Il a presté à côté des grands noms de la musique africaine et internationale tels que: Koffi Olomide, Zaho, Maître Gim's, Singuila, Youssoupha, Kim, Thierry Cham, Booba, Davido et bien d'autres encore. La preuve que le jeune animateur n'était plus un simple MC, mais une vraie star.