Algérie: M. Sellal reçoit le ministre congolais des Affaires étrangères et de la Coopération

Alger — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu samedi à Alger le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso, porteur d'un message du président Denis Sassou-Nguessso, au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Cette audience a permis de s'entretenir sur "l'évolution des relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer" et a été également l'occasion d'"échanges sur les questions d'intérêt commun, notamment la situation dans la sous-région", précise la même source.

L'entretien s'est déroulé en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.