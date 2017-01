Mike Sylla est de ceux qui, dans la durée, ont tracé leur voie, celle de l'excellence notamment, et l'ont élargie pour voir le monde sous une lumière diffusant le sublime de leur génie poétique. L'artiste pluridisciplinaire sénégalais, davantage célébré sous d'autres cieux que dans son pays, styliste-designer de renom, a su imposer sa marque, son concept « Baïfall Dream », en France et un peu partout où son enviable réputation l'a mené. Dans cet entretien, il regarde dans le rétroviseur pour apprécier son parcours, évoque les spécificités de son art « Porté », décline ses ambitions et dévoile les attentes et les difficultés de la diaspora.

« Je me présente comme un créateur rassembleur œuvrant pour l'ouverture, pour le développement d'un esprit de création lié à l'Afrique, aux expressions contemporaines. Celles-ci sont à la fois enracinées dans ce qui fait leur charme et évoquent l'universel. La création - et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon travail depuis 25 ans - est, pour moi, un des pivots qui m'engagent à créer des passerelles, des ponts qui relient des artistes de divers horizons et sensibilités pour trouver le moyen de les faire travailler ensemble. Je suis plus un développeur. C'est pourquoi, me définir comme un styliste est assez réducteur. On crée des cloisons et enferme les énergies. Je m'ouvre perpétuellement à de nouveaux univers parce que je suis un créateur rassembleur. C'est cette richesse qui m'a toujours habité. Elle m'a permis de faire des rencontres, de développer des concepts différents, novateurs qui initient aux différentes disciplines artistiques ».

De la Médina à Paris

« Je suis fils d'artisan né à la Médina de Dakar qui est un quartier d'artistes-nés, de vie, de couleurs. J'ai baigné dans cette ambiance, dans cette ferveur créatrice jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai fait mes études secondaires aux lycées Maurice Delafosse et Van Vollenhoven (Actuel lycée Lamine Guèye). Je suis ensuite parti en France, à Paris, pour poursuivre mes études entre 1982 et 1986. Par la suite, j'ai arrêté parce que l'art m'interpellait de plus en plus. J'ai alors commencé à connaître du monde, des artistes, des individualités marquantes qui m'ont ouvert leurs univers, permis de développer, d'exprimer ce que j'avais en moi. Dans les années 1986-1990, j'organisais beaucoup d'événements dans des milieux très insolites qu'on appelait les « Usines désinfectées ». Elles rassemblaient plusieurs artistes de cette époque qui sont très connus d'ailleurs. C'est ainsi que j'avais collaboré, dans les années 1990, avec le groupe de peintres « 9ème concept ».

Ce sont des jeunes que j'ai formés au début de « Baïfall Dream » et qui m'ont aidé à m'ouvrir, à créer des dimensions tout autour de la mode et de la musique, à développer un certain style vestimentaire très lié à l'Afrique mais qui nous menait aussi vers l'esprit occidental. Le vêtement, nous en avons fait une œuvre d'art. Nous avons développé ce concept novateur d'art porté. C'était un moyen, pour nous, à la fois de nous ouvrir vers la mode, de l'enrichir, de lui donner un nouveau potentiel. Le fait de l'associer à la peinture lui confère une image encore plus séduisante. Au début des années 1990, cela a été un des éléments sur lesquels nous nous sommes appuyés à Paris. A l'époque, la capitale française regorgeait de créateurs contemporains et surtout de ce qu'on appelait la peinture alternative. Celle-ci était animée par plusieurs mouvements artistiques. Il y avait un savoir-faire, un certain avant-gardisme qu'on sentait dans le mouvement. Nous avons surfé sur cette vague, développé notre art et différents messages en rapport avec l'esprit de l'Afro pop art. Nous avons aussi développé le symbolisme, les signes pour enrichir notre univers artistique mais aussi pour nous nourrir d'autres cultures. La mode était pour nous un moyen de démocratiser l'art. Il était dès lors nécessaire de le sortir de la galerie et de le faire porter à des gens ».

Africanité et ouverture

« Le concept de "Baïfall Dream" porte cette vision : la mode est un des vecteurs qui véhiculent beaucoup de messages. "Baïfall Dream", c'est un peu l'esprit du patchwork. L'accoutrement du Baye Fall m'inspire. C'est un élément sur lequel je pouvais, au moins, clamer mon africanité sans rechigner à m'ouvrir à l'autre. Je travaillais beaucoup avec des artistes peintres. Je m'en suis enrichi. L'unité des couleurs m'interpelle. J'étais à la quête du « total art » pour parvenir à un brassage des cultures. En 1992, quand j'ai quitté le milieu du happening où je faisais peindre des artistes en direct, je n'ai pris que ces peintures-là, les ai transposées et transcrites sur le vêtement. Pour moi, ce n'était que des patchworks que je connais et que je mettais sur du cuir. Cette matière de prédilection me permettait d'enrichir une fois de plus la noblesse et l'esprit de ce que je voulais apporter : mettre l'Afrique au-devant de la scène dans la mode internationale. « Baïfall Dream », c'est le rêve des couleurs. C'est une façon aussi pour moi de m'ouvrir aux autres cultures en étant une force de proposition. C'est un art porté, véhiculaire. Et si nous sommes arrivés à faire porter nos œuvres par des célébrités mondiales comme Mc Solar, Yannick Noah, Anthony Gabbana, les Nubians, Carlos Santana, Coumba Gawlo, Omar Pène, Fallou Dieng, Cheikh Lô, Idrissa Diop... cela ne fait que diffuser davantage ce message de l'universel ».

Pas des chiffons, des œuvres

« Je suis très large dans ma vision. En revanche, il y a des gens qui s'identifient à mes créations et c'est avec eux que j'essaie de ventiler un peu les choses et de créer une dynamique tout autour. Mais, cela reste quand même potentiellement un moyen sur lequel on peut s'appuyer pour vendre notre culture, la magnifier, la montrer au reste du monde. On défile à New York, à Miami, à Los Angeles... Ce sont des endroits où la mode est portée par une certaine élite mais on reste aussi très lié avec un milieu plus modeste. Ils ont envie, eux aussi, de porter du « Baïfall Dream ». Et ce qui est important est que les gens sachent que la création « Baïfall Dream » est une pièce unique, exclusive. Elle n'est portée que par la personne qui l'acquiert. On ne verra pas une pièce « Baïfall Dream » deux fois. C'est comme le Patchwork. Le concept « Baïfall Dream » reste une mode exclusive, un message, une ouverture. Il est dans le sillage de l'art africain qui reste à la fois original et surtout riche dans les messages, dans les codes, dans la façon de pouvoir prolonger cet esprit d'ouverture. « Baïfall Dream » est au-delà de la mode. C'est la mode portée et qui te porte. Qui dit mode dit « Démodé ». On n'est pas des suiveurs. On ne fait pas de chiffons, on ne fait que des œuvres ».

Diaspora sénégalaise

« La diaspora sénégalaise est en train énormément de bouger. Il y a de plus en plus de groupes, de jeunes qui ont trouvé une façon autre de faire de la musique, d'exercer leur art avec des messages très codés. La culture africaine, dans son ensemble, reste un socle sur lequel on peut s'appuyer. Il faut que nos dirigeants sachent que l'industrie de la culture est d'une richesse immense. Les retombées sont énormes. Toute la force de la créativité que la diaspora met en place au service des autres et d'elle-même doit être mise en lumière, fructifiée. Ailleurs, nous nous produisons mais nous avons du mal à venir faire des choses chez nous parce que nous ne sommes pas associés. L'année dernière, j'aurais bien voulu participer à la Biennale de Dakar parce que c'est mon pays qui l'accueille et que j'ai des choses à lui apporter. On invite les autres et on nous oublie. Et je trouve cela dommage. Peut-être qu'avec nos députés de la diaspora, les choses vont s'améliorer. Nous sommes bien traités à l'étranger mais qu'est-ce qu'on est mieux chez nous. Et chez nous, il faut prendre conscience du fait qu'il y a des artistes ailleurs qui ne demandent qu'à participer au développement de leur pays. Le président Macky Sall a une grande estime de la diaspora. Il est conscient de ce qu'elle peut apporter en termes d'expertise, de moyens sans toutefois vouloir établir une comparaison avec ceux qui sont au pays. Cependant, il est important de créer un cadre qui nous permet d'être mieux informés, mieux accompagnés dans nos projets ».

Une télévision de la diaspora

« Dans ce sens, j'ai initié une télévision qui s'appelle la diaspora sénégalaise télévision (Dsn Tv) qui lance son programme au mois de mars prochain. Cela fait plus de 10 ans que je voulais la créer. Elle nous permettra de faire la promotion de certains projets de la diaspora, de parler de ses réalités, de mettre en exergue des chefs d'entreprise et de toutes les opportunités. Il est souvent dit que nous sommes la 15ème région du Sénégal. Il est temps qu'on réfléchisse sur les modalités de donner un sens à cela. Les nouveaux députés sont un début de solution mais il faut aller plus loin. De notre côté, nous n'attendons personne. Nous continuons d'œuvrer pour la communauté tout en sachant que les choses auraient pu aller plus vite si le cadre était bien défini. C'est là que nous attendons les pouvoirs publics ».

Un comptoir des arts à Yène

« J'ai monté un concept qui s'appelle le Comptoir des arts du Sénégal et d'Afrique. Je construis depuis trois ans un espace de 4000 m2 à Yène (dans la région de Dakar). J'ai créé cette structure pour mon pays, le Sénégal, et l'Afrique. Je l'ai réalisée avec mes fonds propres. C'est un lieu de création, de vie qui va participer à la formation des jeunes. Il leur donnera le goût à la création, les outils pour apprendre, développer, s'ouvrir au monde de l'innovation. Je ne sais pas encore quand je vais l'ouvrir parce que j'ai aussi des engagements à l'étranger où je vis. Il ne faut pas enlever à notre jeunesse ce droit de rêver ».

Les distinctions, une vision

« J'en suis fier et je mesure le chemin parcouru et l'exaltante mission qui reste encore à accomplir dans la reconnaissance du génie de ma communauté. La distinction au « Miami Fashion Week », le prix « la Calebasse de l'Excellence-Styliste de la diaspora » et autres égards pour mon travail, en même temps qu'ils me comblent de bonheur, me poussent à la persévérance. A travers ma personne, c'est tous les créateurs africains qui sont célébrés ainsi que tous ces individus et ces groupes qui m'ont accompagné durant toutes ces années. Ils ne sont pas forcément toujours des Africains. Ils m'ont parfois inspiré et m'ont permis d'aller loin dans ma vision. Certains sont toujours dans le collectif du « Baïfall Dream ». Je leur rends un grand hommage. Ces honneurs, C'est aussi pour la diaspora et les jeunes. Nous avons besoin de délivrer un message de paix et de développement pour notre continent. Il faut donner l'exemple aux jeunes qui ont envie de réussir, de montrer leurs produits. C'est par la persévérance qu'on y arrive. Cela fait 25 ans que je fais ce travail et je n'ai jamais lâché. La vie, c'est un combat perpétuel. Ce qui est bien, c'est la symbolique du partage. Il faut cultiver cet esprit. Partager avec les autres, c'est mon dogme, ma matrice. J'aime créer, entouré de gens différents par la culture, et d'artistes pluridisciplinaires. C'est dans les échanges, la confrontation que jaillit la lumière de chacun.