Sénégal: "Le PDS est incontournable" (coordonnateur national)

"Nous avons discuté avec" les responsables concernés "pour voir comment renforcer et mieux organiser le parti au niveau de toutes les communes et départements qui doivent travailler et se structurer dans l'unité, parce que nous devons avoir un objectif commun", a-t-il indiqué.

Après les départements de Tivaouane et Thiès, Oumar Sarr et ses camarades, porteurs d'une "lettre de mission" de l'ancien président Abdoulaye Wade, secrétaire national du PDS, ont ainsi bouclé leur périple dans la région de Thiès par Mbour.

"Nous sommes pour l'unité et nous travaillons à organiser cette unité-là. Mais, en attendant, ce qui nous intéresse, c'est le renforcement et l'organisation du parti", a indiqué le coordonnateur du PDS, qui conduisait dans la capitale de la Petite-Côte une délégation du comité directeur de son parti, dans le cadre d'une tournée nationale.

