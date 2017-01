Sénégal/Congo-Brazzaville: Au rythme de la Tanière - La préparation intensive a débuté à Brazzaville

Les Lions du Sénégal sont arrivés avant-hier à Brazzaville, tard dans la soirée, pour poursuivre la préparation entamée à Dakar, en direction de la Can « Gabon 2017 ». Dans la capitale congolaise où ils séjourneront pendant une demi-douzaine de jours, Aliou Cissé et son groupe vont s'acclimater à un pays qui a presque les mêmes caractéristiques climatiques que le Gabon.

Stage d'acclimatation et matches de préparation seront au menu de ce séjour congolais afin de revoir certains automatismes avant le grand rendez-vous africain. Un groupe complet, à l'exception de Sadio Mané qui avait répondu à l'invitation de la Caf pour la cérémonie d'élection du meilleur footballeur africain au Nigeria. Mais le natif de Bambali et sociétaire de Liverpool devrait rejoindre ses camarades afin d'être en plein dans le stage. Un groupe qui sera donc au complet, même si au moment de quitter Dakar des joueurs comme Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly, Serigne Modou Kara et Mame Biram Diouf, traînaient quelques pépins physiques que le service médical s'évertuera à corriger.

Cette seconde phase de la préparation qui s'effectuera en terre congolaise sera ponctuée de deux matches amicaux. En effet, les Lions feront face à la Libye et au Congo, deux équipes non qualifiées à la phase finale de « Gabon 2017 », qui préparent cependant la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Pour rappel, à l'issue de la 2e journée, la Libye avait été battue par la Tunisie (0-1) et le Congo avait plié devant l'Ouganda (0-1). Deux équipes donc en quête de rachat à travers ces matches amicaux et dont les profils répondent à ceux des adversaires du Sénégal à la Can. Hier déjà, et dès leur arrivée à Brazzaville, les Lions s'étaient mis dans le bain de la préparation avec deux séances d'entraînement au terrain annexe du complexe la Concorde ; d'abord en fin de matinée (12h30 locales) et en fin d'après-midi (19h locales). Aujourd'hui, ils mettront une nouvelle couche en attendant demain et leur premier match de préparation contre la Libye avant celui face au Congo le 11 janvier. Après quoi, il sera temps pour Aliou Cissé et ses hommes de s'envoler pour Franceville, base de la poule B de cette Can 2017.

Pour dire qu'ils seront dans une préparation intensive afin d'être au top au moment d'entamer les matches de poules. Rappelons que pour son premier match à Franceville, le Sénégal fera face à la Tunisie (15 janvier), un adversaire qu'il avait rencontré lors des éliminatoires de la Can 2015 (aller 0-0, retour 0-1), ensuite le Zimbabwe (19 janvier) et enfin l'Algérie (23 janvier) pour le match au sommet des retrouvailles de la Can 2015 à Malabo.