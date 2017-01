Congo-Kinshasa: Kinshasa - Kinkole souffre d'incessantes inondations !

L'une des habitantes du quartier déclare : « à la longue, cette Cité va disparaître ou deviendra comme le quartier sans fil, si personne ne prend le devant pour trouver la solution à ce problème ». Ce recoin de la capitale Rd. Congolaise chère jadis au Maréchal Mobutu est important pour plusieurs raisons. Non seulement qu'il compte maintenant un nombre élevé de résidants mais notamment, parce que plusieurs entreprises et même, des institutions y ont posé leurs bases arrières. Il y a lieu de rappeler que c'est dans cette cité que se trouve la maison communale de la N'sele, le parquet près le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole, le parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kinkole nouvellement installé, un port maritime, a cela s'ajoutent, les différents sites que les kinoises et kinois viennent découvrir durant leurs week-ends paradisiaques. Voilà l'alerte de quelques habitants. « A chaque fois qu'il pleut, nous avons peur car nos locaux sont inondés. Les dossiers, les registres et d'autres archives sont exposés. Si les autorités interviennent, cela sera une bonne affaire », a conclu le Greffier Titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole, interrogé par la presse.

*La carence des caniveaux au quartier Kinkole est à la base des inondations et des têtes d'érosion qui, plus tard, s'avèrent dévastatrices. C'est ce vendredi 6 janvier 2017, à la perche des fins limiers, que des habitants de ce coin de la Ville-Province de Kinshasa ont lancé un SOS aux autorités afin qu'elles interviennent.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.