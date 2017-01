Algérie: Vingt morts dans des accidents de la route en une journée particulièrement tragique

Alger — Pas moins de vingt (20) personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route survenus dans trois wilayas du pays (M'Sila, Ghardaïa et Mascara) pour la seule journée de samedi, un bilan tragique qui renseigne sur l'ampleur de ce phénomène ayant pris des proportions inquiétantes.

Le bilan lourd a été enregistré à M'Sila lorsqu'un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Alger-Biskra s'est renversé, faisant 10 morts et 12 blessés.

La wilaya de Ghardaïa a également enregistré un grave accident qui a fait 7 morts et un blessé. Le drame s'est produit à la suite d'une collision entre un véhicule utilitaire et un semi-remorque.

Le bilan de cette journée s'est alourdi encore plus avec le décès de trois personnes dans un grave accident survenu dans la wilaya de Mascara suite à une collision entre un véhicule touristique et un taxi. Cet accident a également fait six blessés.

Les accidents de la route ont pris ces dernières années une proportion alarmante, en dépit des appels incessants à la vigilance et au respect du Code de la route, lancés par les différents services concernés.

Pour l'année 2015, un total de 35.199 accidents de la route ayant causé la mort de 4.610 personnes et 55.994 blessés ont été enregistrés, alors que pour les onze premiers mois de 2016, il a été enregistré 27.168 accidents ayant engendré la mort de 3.718 personnes et des blessures à 41.544 autres, selon les données des services concernés.

En plus des pertes humaines, les accidents de la route coûtent au trésor public plus de 100 milliards de DA.

Durcissement des sanctions à l'encontre des contrevenants

Face à ce constat, les autorités publiques ont décidé de durcir les sanctions à l'encontre des contrevenants à travers une nouvelle loi relative à la sécurité routière.

Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement a présenté au Parlement un nouveau texte relatif à l'organisation et à la sécurité de la circulation routière.

Ce nouveau texte, qui a été adopté récemment par l'Assemblée populaire nationale, prévoit notamment l'instauration du système du permis à points et le durcissement des sanctions contre les contrevenants où les amendes forfaitaires pour chaque degré de contravention ont été revues à la hausse.

A titre d'exemple, pour les contraventions de 1er degré, qui concernent notamment la présentation de documents et l'usage d'un équipement de véhicule non conforme, cette amende est fixée à 2.000 DA.

Pour les contraventions du 2ème degré (empiètement d'une ligne continue, arrêt et stationnement abusifs...) sont punies d'une amende forfaitaire de 2.500 DA.

Est également puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.500 kg ou d'un véhicule de transport de personnes de plus de 9 places, qui serait, suite au non-respect des prescriptions légales du temps de conduite et du temps de repos, à l'origine d'un accident de la circulation routière ayant entraîné un homicide involontaire.

Par ailleurs, est puni d'une amende allant entre 10.000 DA et 50.000 DA tout conducteur de véhicule qui a dépassé la vitesse limite autorisée de 30% et plus.

Le non respect du port de la ceinture de sécurité, de l'obligation du casque pour les conducteurs et passagers des cyclomoteurs et motocyclettes, la défectuosité des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles, le transport des enfants de moins de dix ans aux places avant, ainsi que l'arrêt et le stationnement dangereux sont classés comme contraventions du 3ème degré et soumises à une amende forfaitaire de 3.000 DA.

Concernant les contraventions du 4ème degré, punies d'une amende de 5.000 DA, elles portent sur l'usage manuel du téléphone portable ou l'écoute par le casque d'écoute radiophonique durant la conduite et de la mise en marche à l'avant du véhicule d'appareils audiovisuels durant la conduite.

Le non respect de la distance légale entre les véhicules en mouvement et la priorité de passage dans les intersections, les manœuvres interdites sur les autoroutes et les routes express, l'emprunt de certains tronçons interdits à la circulation et l'état et la conformité des pneumatique des véhicules à moteur aux normes, sont également soumis à cette même amende.

La nouvelle loi stipule que dans le cas de non paiement de l'amende forfaitaire, relevant des contraventions, après un délai de 45 jours à partir de la date de la constatation de l'infraction, un procès-verbal de non paiement est transmis au procureur de la République.

Comme conséquence, l'amende sera majorée à 3.000 DA pour les contraventions du 1er degré, à 4.000 DA pour les contraventions du 2ème degré, à 6.000 DA pour les contraventions du 3ème degré et à 7.000 DA pour les contraventions de 4ème degré.