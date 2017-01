Burkina Faso: Deux films Algériens en compétition au 25ème FESPACO

Abidjan — Les deux films algériens "Le puits" de Lotfi Bouchouchi et "Les Tourmentes" de Sid Ali Fettar seront en compétition pour le grand prix "l'Etalon d'or du Yénnenga" durant le 25ème Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), prévue du 25 février au 4 mars dans la capitale burkinabé, ont annoncé jeudi les organisateurs, à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Les deux films seront en compétition dans la catégorie "films de fiction de Long métrages" avec 18 autres films issus de 14 pays africains à l'instar de "Lilia, une fille tunisienne" de Mohamed Zran (Tunisie), "Frontières" de Apolline WoyeTraori (Côte d'Ivoire), "Life point" de Brice Achille (Cameroun) et "Wulu" de David Coulibaly (Mali).

Tenue sous le thème"Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel" et dont l'invité d'honneur est le cinéma ivoirien, la 25e édition du Fespaco, portera également sur deux autres compétitions, "le court métrage et les réalisations audiovisuelles", et "les films documentaires et les écoles africaines de cinéma". Le programme complet de cette manifestation sera annoncé la mi janvier en cours.

Cette édition verra parallèlement l'organisation du 18ème marché international du cinéma et de la télévision africains, un espace consacré aux professionnels du cinéma.

Le festival rendra hommage aux différentes figures du cinéma africain, décédées en 2016, à savoir le réalisateur camerounais Arthur Si Bita, le père du cinéma gabonais Philippe Mory, le réalisateur égyptien Mohamed Khan et l'acteur international Omar Sharif.

Pour rappel, le long métrage "Fadhma N'soumer" du réalisateur algérien Belkacem Hadjaj et le marocain "Fièvres" de Hicham Ayouch ont remporté "l'Etalon d'or du Yénnenga" lors de la 24ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.