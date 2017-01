Algérie: Challenge international de cross-country - Plus de 1.200 coureurs à Chlef

L'évènement a été rehaussé par la présence de nombreuses stars de l'athlétisme, à l'image de Noureddine Morceli, et Nouria Benida Merah, du Marocain Hichem El Guerroudj, et du secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme, Lamine Faty.

Elle a, également, loué le "bon niveau d'organisation de ce cross international", assurant que la wilaya de Chlef est à la "hauteur de l'organisation de la prochaine compétition africaine", d'autant plus qu'une délégation de la Confédération africaine s'est déplacée sur place et s'est enquise des conditions d'organisation de ce challenge.

Lui emboitant le pas, le directeur de la wilaya de la jeunesse et des sports, Said Heguass a assuré que ses services "ne ménageront aucun effort en vue d'assurer le succès de ce type d'événements sportifs d'envergure mondiale".

Intervenant à l'occasion, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf s'est félicité du "bon niveau d'organisation de la compétition et du travail fourni, en la matière, par la ligue de la wilaya de Chlef", signalant des démarches entreprises par la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), en vue d'intégrer le challenge de cross-country chahid Ahmed-Klouche dans le "programme de la Fédération internationale d'athlétisme".

Différentes catégorise d'âge (minimes, cadets juniors et seniors filles et garçons) ont pris part à ce cross, en courant sur des circuits court (4 km) et long (10,35 km), selon la catégorie de chacun.

Les athlètes participant à ce challenge, couru sur un circuit fermé de 2 km, sont représentés par 1.287 coureurs issus de 25 wilayas, en plus d'autres venus du Kenya, d'Ethiopie, d'Espagne, du Maroc et de Tunisie.

